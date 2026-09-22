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Afectados por el subsistema mixto piden ser devueltos al sistema solidario

Danna Gómez, vocera de un grupo de 15 mil personas identificadas como afectadas por el subsistema mixto de la Caja de Seguro Social (CSS), explicó que con la Ley 51 se les había prometido un ahorro además de la jubilación, y en base a esa información se tomó la decisión de firmar para formar parte del sistema, pero el Estado no cumplió su parte, y ahora sus pensiones sólo cubren una tercera parte de sus salarios.