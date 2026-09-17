Pensiones en Panamá: ¿qué pasa con las 15,000 personas del Subsistema Mixto?

La Bancada Vamos propuso abrir un diálogo entre el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Nacional y la Caja de Seguro Social (CSS) para analizar la situación de unas 15,000 personas que, según la estimación presentada por los diputados, se jubilarán bajo el Subsistema Mixto de Pensiones .

La solicitud fue enviada este miércoles 16 de septiembre al director general de la CSS, Dino Mon , en medio de las inquietudes planteadas por cotizantes próximos a jubilarse sobre el monto de las pensiones que recibirían.

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La Bancada Vamos sostiene que algunos cotizantes consideran que el sistema puede representar una reducción significativa en sus jubilaciones. Esta percepción corresponde a los planteamientos expresados por los asegurados y constituye uno de los puntos que el grupo de diputados busca analizar con la CSS.

¿Qué propone la Bancada Vamos?

El grupo de diputados plantea establecer una mesa de diálogo en la que participen representantes del Órgano Ejecutivo, el Órgano Legislativo y la CSS, con el propósito de evaluar las condiciones de jubilación de las personas que forman parte del Subsistema Mixto.

La propuesta busca que la situación de estos futuros jubilados sea revisada de manera conjunta y que se analicen las inquietudes relacionadas con el cálculo de las pensiones.

En la carta dirigida a Dino Mon, la bancada recordó que la seguridad social tiene una dimensión de protección social, además de sus aspectos financieros y administrativos.

La Bancada Vamos propone un diálogo entre el Órgano Ejecutivo, Legislativo y la Caja de Seguro Social para evaluar la situación de unas 15,000 personas que se jubilarán bajo el Subsistema Mixto de Pensiones creado en el 2005.



Cotizantes consideran que este sistema recorta un… pic.twitter.com/pTCrKUDMSs — Telemetro Reporta (@TReporta) September 16, 2026

“La seguridad social en Panamá no constituye únicamente un mecanismo financiero o administrativo, sino un derecho social constitucional dirigido a garantizar medios económicos de subsistencia frente a la vejez”. “La seguridad social en Panamá no constituye únicamente un mecanismo financiero o administrativo, sino un derecho social constitucional dirigido a garantizar medios económicos de subsistencia frente a la vejez”.

La frase forma parte de la misiva enviada por la Bancada Vamos al director de la CSS.

¿Qué es el Subsistema Mixto de Pensiones?

El Subsistema Mixto forma parte del sistema de pensiones establecido mediante la Ley 51 de 2005, Orgánica de la Caja de Seguro Social.

Su estructura contempla un componente de beneficio definido y un componente de ahorro personal, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la legislación de la CSS. La entidad mantiene publicada la normativa vigente y sus reformas posteriores.

La discusión planteada ahora se concentra en las condiciones bajo las cuales se jubilarán los asegurados próximos a retirarse y en las diferencias que algunos cotizantes señalan entre sus expectativas y las proyecciones de sus futuras pensiones.

¿Por qué existe preocupación entre los cotizantes?

Los diputados señalan que han recibido consultas y planteamientos de personas próximas a jubilarse que expresan preocupación por el monto que recibirían al retirarse.

De acuerdo con la información presentada por la bancada, estos asegurados consideran que el mecanismo aplicado al Subsistema Mixto podría generar una reducción importante en sus jubilaciones.

Por ello, la propuesta busca que las instituciones involucradas revisen la situación y expliquen los criterios aplicables al cálculo de las pensiones.

¿Cuántas personas están involucradas?

La Bancada Vamos habla de unas 15,000 personas que se jubilarían bajo el Subsistema Mixto.

Es importante precisar que esta cifra corresponde a la estimación presentada por la bancada en su solicitud de diálogo, y no debe interpretarse como una cifra oficial de la CSS sobre el universo definitivo de futuros jubilados.

¿Qué ha dicho la CSS?

La solicitud de diálogo fue dirigida al director general de la CSS, Dino Mon, para evaluar la situación junto con los representantes del Ejecutivo y Legislativo.

Hasta el momento de esta publicación, la petición reportada por los diputados busca abrir ese espacio de conversación para revisar las inquietudes de los cotizantes próximos a jubilarse.

El tema se suma al debate que se mantiene en Panamá sobre el sistema de pensiones y las condiciones de jubilación bajo las reformas recientes a la legislación de la CSS.