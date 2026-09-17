Gasolina en Panamá: estos son los nuevos precios desde este viernes 18 de septiembre

Los precios de la gasolina y el diésel volverán a aumentar en Panamá a partir de las 6:00 a.m. de este viernes 18 de septiembre de 2026 , de acuerdo con los nuevos precios máximos de venta al público.

Para el nuevo periodo, que se extenderá hasta el viernes 2 de octubre , la gasolina de 95 octanos subirá 11 centésimos por litro , mientras que la de 91 octanos aumentará 9 centésimos .

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En el caso del diésel bajo en azufre, el precio pasará de B/.1.400 a B/.1.430 por litro, lo que representa un incremento de 3 centésimos por litro en Panamá y Colón.

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¿Cuáles son los nuevos precios de la gasolina en Panamá?

Para Panamá y Colón, los precios máximos por litro quedan de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.389 por litro.

B/.1.389 por litro. Gasolina de 91 octanos: B/.1.284 por litro.

B/.1.284 por litro. Diésel bajo en azufre: B/.1.430 por litro.

Estos valores estarán vigentes desde el viernes 18 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre de 2026.

Desde este viernes el litro de gasolina de 95 octanos aumentará 11 centavos, y el de 91 octanos tendrá un incremento de 9 centavos.



Además, el litro de diésel subirá 13 centavos. pic.twitter.com/TztwUMuPfX — Telemetro Reporta (@TReporta) September 17, 2026

El ajuste se produce después de que, durante el periodo anterior, los precios en Panamá y Colón fueran de B/.1.279 para la gasolina de 95 octanos, B/.1.194 para la de 91 y B/.1.400 para el diésel.

¿Por qué vuelve a subir el precio del combustible?

El comportamiento del mercado internacional del petróleo continúa siendo un factor de presión para los precios de los combustibles.

El especialista en hidrocarburos Harry Quinn señaló que el mercado petrolero se mantendrá en un escenario de incertidumbre y volatilidad si no se encuentra una fórmula que reduzca la presión sobre el equilibrio entre la oferta y la demanda.

Según Quinn, entre los factores que mantienen la tensión se encuentran el conflicto armado en Medio Oriente y las tensiones geopolíticas.

El contexto internacional también ha estado marcado por fuertes movimientos en el precio del crudo. Reportes recientes han situado nuevamente al petróleo por encima de los B/.100 por barril, en medio de interrupciones y riesgos para las rutas de suministro.

¿Hasta cuándo estarán vigentes los nuevos precios?

Los nuevos precios máximos comenzarán a aplicarse desde las 6:00 a.m. del viernes 18 de septiembre y permanecerán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 2 de octubre de 2026.

Los precios pueden variar según la localidad debido a los costos asociados al transporte y distribución del combustible.