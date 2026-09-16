Pago de prima de antigüedad: Migración publica lista de exservidores que cobrarán

El Servicio Nacional de Migración (SNM) publicó un listado de exservidores públicos que deben comunicarse con la institución para realizar las gestiones relacionadas con el pago de derechos pendientes en concepto de prima de antigüedad .

La entidad hizo un llamado a las personas que aparecen en el listado para que contacten al Departamento de Pago de Planilla y Prima de Antigüedad, donde recibirán orientación sobre el proceso que deben realizar.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: VSR en Panamá: estas son las medidas del Minsa para proteger a embarazadas y recién nacidos

Prima de Antigüedad: ¿Quiénes deben comunicarse con Migración?

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración, las personas incluidas en el listado corresponden a exservidores públicos y jubilados que mantienen gestiones pendientes relacionadas con el pago de prima de antigüedad.

El SNM informa a los exservidores públicos y jubilados que se detallan en la siguiente lista, que deberán comunicarse con el Departamento de Pago de Prima de Antigüedad, a fin de dar continuidad a los trámites correspondientes.



Por favor comunicarse al número 520-1242 pic.twitter.com/PLpjZ8IJ0t — Migración Panamá (@migracionpanama) September 16, 2026

La institución recomendó a los interesados verificar primero si su nombre aparece en el listado oficial y, de ser así, comunicarse con el departamento correspondiente para conocer los pasos que deben seguir.

¿A qué número pueden llamar?

El Servicio Nacional de Migración habilitó el número 520-1242 para que las personas incluidas en el listado puedan comunicarse con el Departamento de Pago de Prima de Antigüedad.

A través de este contacto podrán recibir información y orientación sobre las gestiones necesarias para dar seguimiento a su trámite.

¿Qué deben hacer los exservidores?

Las personas que consideren que tienen derechos pendientes en concepto de prima de antigüedad deben:

Revisar el listado publicado por el Servicio Nacional de Migración.

Confirmar si su nombre aparece entre los exservidores convocados.

Comunicarse con el Departamento de Pago de Planilla y Prima de Antigüedad .

. Solicitar información sobre los requisitos y pasos correspondientes al trámite.

Utilizar únicamente los canales oficiales habilitados por la institución.

Migración recordó la importancia de realizar estas gestiones directamente con la entidad para obtener información oficial sobre cada caso.