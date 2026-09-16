PANAMÁ Nacionales -  16 de septiembre de 2026 - 12:57

ATTT anuncia avances para implementar la licencia digital en Panamá

Aunque la obtención de la licencia digital aún no está disponible debido a que la ATTT ultima detalles, Sertracen explicó cómo se podrá solicitar.

ATTT anuncia avances para implementar la licencia digital.

ATTT anuncia avances para implementar la licencia digital.

@ATTT
Ana Canto
Por Ana Canto

El director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, informó que la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) realiza las gestiones para implementar la licencia de conducir digital en el país. El funcionario especificó que se busca que este servicio sea administrado directamente por el Estado y no por una empresa concesionaria.

Requisitos para solicitar la licencia digital

  • Contar con la licencia de conducir física vigente.

  • Estar paz y salvo con la ATTT.

Aunque la obtención del documento aún no está disponible debido a que la ATTT ultimará detalles para su habilitación, Sertracen indicó que el trámite podrá realizarse tanto en su portal web como en sus oficinas a nivel nacional.

Pasos para obtenerla en línea:

  • Ingrese al portal web de Sertracen y complete la solicitud formal del documento.

  • Acceda a la aplicación o al portal web de Panamá Digital.

  • Inicie sesión con su cuenta y descargue la licencia digital en su dispositivo móvil.

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