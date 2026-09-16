ATTT anuncia avances para implementar la licencia digital en Panamá

El director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, informó que la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) realiza las gestiones para implementar la licencia de conducir digital en el país. El funcionario especificó que se busca que este servicio sea administrado directamente por el Estado y no por una empresa concesionaria.
Pasos para obtenerla en línea:
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Ingrese al portal web de Sertracen y complete la solicitud formal del documento.
Acceda a la aplicación o al portal web de Panamá Digital.
Inicie sesión con su cuenta y descargue la licencia digital en su dispositivo móvil.