ATTT anuncia avances para implementar la licencia digital en Panamá

El director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, informó que la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) realiza las gestiones para implementar la licencia de conducir digital en el país. El funcionario especificó que se busca que este servicio sea administrado directamente por el Estado y no por una empresa concesionaria.