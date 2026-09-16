¿Ya funciona la Línea 1 del Metro de Panamá? Esto informó el Metro

¿Ya funciona la Línea 1 del Metro de Panamá?

La Línea 1 del Metro de Panamá ya se encuentra operativa, luego de que el servicio fuera afectado durante la mañana de este miércoles 16 de septiembre por trabajos eléctricos realizados en un cuarto técnico de la estación Pan de Azúcar.

El Metro de Panamá informó que la situación fue atendida y posteriormente confirmó la normalización del servicio en la Línea 1, por lo que los usuarios pueden utilizar nuevamente esta ruta con normalidad.

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Contenido de interés: Metro de Panamá: Línea 1 queda temporalmente fuera de servicio por mantenimiento eléctrico

La afectación se produjo debido a trabajos de mantenimiento eléctrico en un cuarto técnico de la estación Pan de Azúcar, ubicada en el recorrido de la Línea 1.

Línea 1 del Metro de Panamá ya funciona: esto pasó

#MetroInforma Servicio Normalizado en Línea 1. Ya estamos operativos — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) September 16, 2026

A través de sus canales oficiales, el Metro comunicó que el servicio había sido restablecido después de culminadas las labores.

La incidencia provocó retrasos en el servicio durante las primeras horas de este miércoles, generando inconvenientes para los pasajeros que utilizan esta línea para sus desplazamientos diarios.

Por el momento, el Metro de Panamá reporta la Línea 1 operativa y con el servicio normalizado.

¿Qué ocurrió en la Línea 1 del Metro?

La interrupción estuvo relacionada con trabajos eléctricos en un cuarto técnico de la estación Pan de Azúcar.

Una vez atendida la situación, el Metro de Panamá informó que la Línea 1 quedó nuevamente habilitada para los usuarios.

La Línea 1 conecta el sector de Villa Zaita con Albrook y cuenta con 15 estaciones, por lo que cualquier afectación en su funcionamiento puede impactar los desplazamientos de miles de pasajeros.

Para los usuarios

Si vas a utilizar la Línea 1 este miércoles, el reporte disponible indica que el servicio ya fue normalizado. No obstante, ante cualquier nueva incidencia, se recomienda consultar los canales oficiales del Metro de Panamá.