Ciudad de la Salud realiza cirugías bariátricas con tecnología robótica

Especialistas médicos realizaron cirugías bariátricas en los quirófanos de la Ciudad de la Salud, como parte de las actividades del Precongreso de Cirugía Bariátrica. Durante la jornada fueron intervenidas dos pacientes: una mujer de 34 años, con un índice de masa corporal (IMC) de 49, y otra de 50 años, con un IMC de 52.
El cirujano general Carlos Rovira explicó que estas jornadas son fundamentales para la actualización profesional y el intercambio de conocimientos. Entre los procedimientos efectuados figuraron los siguientes:
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Un baipás gástrico laparoscópico asistido por la plataforma robótica Hugo.
Una intervención bariátrica mediante laparoscopia convencional.
Durante el desarrollo de los procedimientos, los médicos asistentes ingresaron a las salas de operaciones para observar las explicaciones técnicas. La tecnología robótica ofrece herramientas avanzadas que facilitan la ejecución de cirugías complejas y optimizan la labor del cirujano.
La Clínica de Obesidad de la Ciudad de la Salud es la única instalación del sistema público destinada a atender a pacientes asegurados de todo el país. El centro efectúa entre dos y cuatro cirugías semanales orientadas al tratamiento de la obesidad y de sus enfermedades metabólicas asociadas. En los últimos dos años, más de 250 personas han recibido tratamiento quirúrgico en esta unidad.