Ciudad de la Salud realiza cirugías bariátricas con tecnología robótica

Especialistas médicos realizaron cirugías bariátricas en los quirófanos de la Ciudad de la Salud , como parte de las actividades del Precongreso de Cirugía Bariátrica. Durante la jornada fueron intervenidas dos pacientes: una mujer de 34 años, con un índice de masa corporal (IMC) de 49, y otra de 50 años, con un IMC de 52.

Ambas pacientes presentaban comorbilidades asociadas a la obesidad, como resistencia a la insulina, hipertensión arterial, esteatosis hepática y dislipidemia. Debido a este cuadro clínico, la técnica quirúrgica se determinó según las necesidades de cada caso.

El cirujano general Carlos Rovira explicó que estas jornadas son fundamentales para la actualización profesional y el intercambio de conocimientos. Entre los procedimientos efectuados figuraron los siguientes:

Un baipás gástrico laparoscópico asistido por la plataforma robótica Hugo.

Una intervención bariátrica mediante laparoscopia convencional.

Durante el desarrollo de los procedimientos, los médicos asistentes ingresaron a las salas de operaciones para observar las explicaciones técnicas. La tecnología robótica ofrece herramientas avanzadas que facilitan la ejecución de cirugías complejas y optimizan la labor del cirujano.

La Clínica de Obesidad de la Ciudad de la Salud es la única instalación del sistema público destinada a atender a pacientes asegurados de todo el país. El centro efectúa entre dos y cuatro cirugías semanales orientadas al tratamiento de la obesidad y de sus enfermedades metabólicas asociadas. En los últimos dos años, más de 250 personas han recibido tratamiento quirúrgico en esta unidad.