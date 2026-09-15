Panamá y Francia estrechan cooperación en seguridad y defensa: ¿qué incluye el nuevo grupo de trabajo?

Panamá y Francia inauguraron una nueva etapa en su relación de seguridad y defensa con el lanzamiento de un grupo de trabajo bilateral destinado a fortalecer la cooperación en esta materia.

La iniciativa se concretó durante la visita a Panamá de una misión francesa encabezada por Nicolas Forissier, ministro delegado de Comercio Exterior y Atractivo Económico de Francia, quien llegó al país acompañado por representantes de empresas francesas especializadas en seguridad.

Durante la visita, la delegación sostuvo reuniones con el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y el secretario general de esa cartera, Juan Carlos Rodríguez.

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Panamá y Francia fortalecen cooperación en seguridad y defensa

De acuerdo con un comunicado conjunto difundido este martes, el nuevo grupo de trabajo representa una "nueva etapa clave" en la cooperación entre ambos países y da continuidad a la carta de intención firmada el 22 de abril de 2026, relacionada con el desarrollo de la cooperación en seguridad, así como con el suministro y financiamiento de equipamientos.

Panamá y Francia inauguraron una "nueva etapa clave de la relación de seguridad y de defensa" con el lanzamiento de un grupo de trabajo en la materia durante la visita al país de una misión liderada por el ministro delegado de Comercio Exterior y Atractivo Económico francés,… pic.twitter.com/ACWb0KlxKH — Telemetro Reporta (@TReporta) September 15, 2026

Francia ofrece equipamientos para las fuerzas de seguridad de Panamá

Las empresas francesas que participaron en la misión renovaron su disponibilidad para responder a las necesidades de equipamiento de las fuerzas de seguridad panameñas.

El grupo de trabajo se reunirá periódicamente con el objetivo de mantener el diálogo entre ambos países y aprovechar oportunidades de cooperación en materia de seguridad y defensa.

El comunicado oficial también señala que Panamá y Francia han firmado cuatro cartas de intención durante el último año, orientadas a elevar la coordinación bilateral en áreas como defensa, aduanas y policía.

Francia reconoce labor de Panamá contra el crimen organizado

Durante el encuentro, Forissier expresó el agradecimiento de Francia por la labor desarrollada por Panamá, bajo la dirección del ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como en materia de seguridad marítima.

La visita del funcionario francés se enmarca, según el comunicado, en el proceso de acercamiento y fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

Empresas francesas mantienen inversiones en Panamá

La Cancillería panameña destacó, por su parte, el crecimiento de los vínculos económicos y políticos entre Panamá y Francia, con intereses compartidos en sectores como infraestructura, innovación, sostenibilidad y conectividad.

Según la información oficial, alrededor de 100 empresas francesas, entre ellas unas 30 filiales de grandes compañías, mantienen inversiones en Panamá. En muchos casos, utilizan al país como plataforma para desarrollar sus operaciones en la región.

La nueva cooperación en seguridad y defensa se suma así a una agenda bilateral que busca ampliar los vínculos entre Panamá y Francia en distintos sectores estratégicos.

FUENTE: EFE