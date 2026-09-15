Fútbol Deportes -  15 de septiembre de 2026 - 13:51

LPF: Así queda la tabla de posiciones tras la Jornada 8 del Apertura 2026

Descubre cómo marcha la tabla de posiciones de la LPF tras la Jornada 8, con Plaza Amador como líder de la Conferencia Este.

LPF Plaza Amador- Jornada 78

LPF Plaza Amador- Jornada 78

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Plaza Amador se mantiene firme en la cima de la Conferencia Este tras la Jornada 8 que dejó movimientos importantes en las tablas del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol LPF.

Tabla de posiciones de la LPF tras la Jornada 8

Los datos oficiales de la LPF muestran como Plaza Amador se mantiene en frente de la tabla de posiciones, mientras que el San Francisco lucha por escalar y recuperar posición en la competencia.

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