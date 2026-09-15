PASE-U: ¿cómo saber si mi hijo recibirá el beneficio?

Los padres de familia y acudientes pueden consultar el calendario habilitado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) para conocer cuándo corresponde el pago del PASE-U mediante la tarjeta PUNCH.

La herramienta permite identificar las fechas establecidas para las diferentes regiones del país, de acuerdo con la provincia, distrito, corregimiento y centro educativo.

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Contenido de interés: PASE-U 2026: ¿cuándo comienza el pago en Panamá Centro?

¿Cómo saber cuándo le corresponde el PASE-U a mi hijo?

Para conocer la fecha correspondiente, los padres o acudientes deben consultar el calendario publicado por el IFARHU y verificar los datos del estudiante según su provincia, distrito, corregimiento y centro educativo.

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De esta manera, podrán identificar la jornada asignada para la entrega o pago mediante la tarjeta PUNCH.

Es importante revisar cuidadosamente el centro educativo registrado, ya que el cronograma está organizado por áreas y planteles.

¿Dónde se está entregando la tarjeta PASE-U?

El IFARHU informó que el proceso de entrega de tarjetas PASE-U se desarrolla junto con Caja de Ahorros, con jornadas programadas en diferentes sectores del país.

Para esta semana, el cronograma contempla:

Lunes 14 al miércoles 16 de septiembre: distrito de San Miguelito , en la provincia de Panamá.

distrito de , en la provincia de Panamá. Jueves 17 al sábado 19 de septiembre: Panamá Oeste.

Estas jornadas forman parte del proceso de entrega de tarjetas para los beneficiarios del PASE-U.

¿Qué es la tarjeta PUNCH?

La tarjeta PUNCH es el mecanismo utilizado para que determinados beneficiarios reciban el pago correspondiente al PASE-U mediante tarjeta.

El IFARHU, en coordinación con Caja de Ahorros, mantiene las jornadas de entrega para facilitar el acceso de los beneficiarios al programa.

Los padres de familia deben consultar el calendario oficial antes de acudir al punto de atención, para confirmar que su centro educativo está incluido en la jornada correspondiente.

PASE-U: revise el calendario antes de acudir

Ante la cantidad de padres y acudientes que participan en estas jornadas, es recomendable verificar previamente la fecha y el lugar asignados.

El proceso de consulta permite conocer si el centro educativo del estudiante está contemplado en la jornada correspondiente y evitar traslados innecesarios.

El IFARHU continuará avanzando con la entrega de tarjetas PASE-U en las diferentes regiones del país, de acuerdo con el cronograma establecido.