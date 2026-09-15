Sequía obliga al Canal de Panamá a reducir el tránsito de barcos desde octubre

A partir de este martes, los tránsitos diarios por el Canal de Panamá se reducen a 32, frente a un promedio de 36, debido al déficit de lluvias que afecta a los dos embalses que abastecen de agua a la vía interoceánica y a cerca de la mitad de la población del país.

De acuerdo con el anuncio oficial del Canal de Panamá, los cupos diarios en las esclusas centenarias, conocidas como Panamax , pasan a 23, mientras que en las esclusas Neopanamax se mantienen en nueve. En total, serán 32 tránsitos diarios. Esta es la segunda restricción de tránsitos aplicada este año debido a las condiciones hídricas.

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Canal de Panamá mantiene 63 buques en espera

El Canal utiliza un sistema de reservas para gestionar el tránsito de los buques. Este martes por la mañana se contabilizaban 61 buques con reserva y dos sin reserva, para un total de 63 naves en espera para cruzar la vía interoceánica.

La primera restricción de este año comenzó el pasado 3 de septiembre. En esa ocasión, los tránsitos por las esclusas Neopanamax se redujeron de un promedio de 10 a nueve diarios, mientras que los cruces por las esclusas Panamax pasaron de un promedio de 26 a 25.

Con la nueva medida, los tránsitos diarios por las esclusas Panamax bajan nuevamente, de 25 a 23.

También se reduce el calado de los buques

Además de limitar el número de tránsitos, el Canal de Panamá mantiene restringido el calado, es decir, la profundidad que alcanza un buque bajo el agua.

Actualmente, y hasta nuevo aviso, el calado máximo permitido es de 48 pies (14,63 metros), frente a los 50 pies (15,24 metros) del máximo operativo.

El Canal de Panamá conecta los océanos Atlántico y Pacífico y es una de las principales rutas del comercio marítimo mundial. Estados Unidos es su principal usuario, seguido por China.

Déficit de lluvias afecta la cuenca del Canal

La reducción de los tránsitos está relacionada con la situación hídrica de la cuenca del Canal. Entre mayo y agosto de este año se registró un déficit de lluvias del 34 %, según datos oficiales.

La vía interoceánica no reducía nuevamente sus tránsitos y calado por falta de agua desde 2023, cuando las condiciones provocadas por el fenómeno de El Niño llevaron a reducir los cruces hasta 22 diarios en noviembre de ese año.

La administración del Canal tampoco descarta un deterioro de la situación hídrica si se presenta un fenómeno de El Niño fuerte, con posibilidades de extenderse hasta el verano estacional panameño, entre enero y abril.

Canal prevé menos tránsitos e ingresos superiores en 2027

Durante la sustentación del presupuesto para el año fiscal 2027, que comienza el 1 de octubre, la administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, informó que se han calculado 621 tránsitos menos en comparación con el presupuesto vigente.

Espino explicó que se proyecta un promedio de 29,5 tránsitos diarios durante el año fiscal, con alto calado, y una carga de aproximadamente 457 millones de toneladas, unas cinco millones de toneladas menos que lo presupuestado para el año fiscal 2026.

A pesar de la reducción proyectada en el número de tránsitos, el Canal prevé ingresos por B/.5,555 millones para el año fiscal 2027, un aumento de 6,6 % respecto a los B/.5,207.2 millones previstos para el año fiscal actual.

Según la explicación oficial, este incremento se debe principalmente a una mayor consolidación de carga en los buques.

La situación de los recursos hídricos continúa siendo uno de los principales desafíos para la operación del Canal de Panamá, debido a que el agua es indispensable tanto para el funcionamiento de las esclusas como para el abastecimiento de la población.

FUENTE: EFE