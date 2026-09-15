PASE-U 2026: ¿cuándo comienza el pago en Panamá Centro?

El proceso de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) para los beneficiarios de Panamá Centro comenzará la próxima semana, informó el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy.

El anuncio se produce mientras el IFARHU continúa con las jornadas de entrega y pago del PASE-U en otras regiones del país.

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¿Cuándo comienza el pago del PASE-U en Panamá Centro?

De acuerdo con Carlos Godoy, el proceso correspondiente a Panamá Centro comenzará la próxima semana.

Por el momento, en la información suministrada no se detalla la fecha exacta de inicio ni el cronograma por centro educativo, por lo que los padres de familia y acudientes deberán estar pendientes de los canales oficiales del IFARHU para conocer cuándo les corresponde realizar el trámite.

En medio de la molestia de los padres de familia durante la entrega de tarjetas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U), en el Centro Comercial Los Andes Mall, el director de @IFARHU, Carlos Godoy, les hace un llamado a que “tengan un poquito de paciencia,… pic.twitter.com/9Cb9dxk7VI — Telemetro Reporta (@TReporta) September 14, 2026

El proceso forma parte del calendario que desarrolla la institución para avanzar con el pago del PASE-U a los estudiantes beneficiarios en las diferentes regiones del país.

IFARHU avanza con las jornadas del PASE-U

Mientras se prepara la jornada correspondiente a Panamá Centro, el IFARHU mantiene el proceso en otras zonas del país.

En los últimos días, padres de familia han acudido a los puntos habilitados para retirar las tarjetas vinculadas al programa, generando largas filas en algunos sectores debido a la cantidad de beneficiarios.

El director del IFARHU, Carlos Godoy, ha informado sobre el avance del proceso y las fechas correspondientes a las distintas regiones.

Una vez se anuncie el cronograma específico para Panamá Centro, los beneficiarios podrán conocer el día, lugar y horario en que deberán acudir para completar el proceso relacionado con el PASE-U.