Feria de Empleo en ATLAPA: ¿cómo registrarse, qué llevar y hasta qué hora puedo asistir?

Las personas que buscan una oportunidad laboral todavía pueden registrarse para participar en la Feria de Empleo Empleo 2.0 Powered by Konzerta, que se realizará de manera presencial este martes 15 y miércoles 16 de septiembre en el Centro de Convenciones ATLAPA.

La actividad es organizada por la Alcaldía de Panamá y contará con diferentes empresas que ofrecerán oportunidades laborales a quienes buscan incorporarse al mercado de trabajo o encontrar nuevas opciones profesionales.

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¿Cómo registrarse para la Feria de Empleo en ATLAPA?

Las personas interesadas pueden realizar su registro en línea a través de la plataforma habilitada por la Alcaldía de Panamá.

Varias personas ya se encuentran en el Centro de Convenciones Atlapa, algunas incluso llegaron desde la noche del lunes, para participar de la feria Empleo 2.0 que inicia a partir de las 8:00 a.m. y tendrá unas 11 mil vacantes disponibles. pic.twitter.com/5LmF0MAucp — Telemetro Reporta (@TReporta) September 15, 2026

Una vez completado el proceso de inscripción, los participantes recibirán la información correspondiente al horario asignado para asistir presencialmente a ATLAPA.

Por ello, es importante completar el registro antes de acudir al centro de convenciones.

¿A qué hora será la Feria de Empleo?

La jornada presencial se desarrollará durante dos días, martes 15 y miércoles 16 de septiembre, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

La asistencia estará organizada en cuatro turnos:

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

10:00 a.m. a 12:00 p.m.

12:00 p.m. a 2:00 p.m.

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Esto significa que el último turno disponible para la actividad presencial será de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

¿Qué debo llevar?

La información suministrada por la Alcaldía de Panamá sobre esta jornada no detalla en el material disponible cuáles documentos deben presentar los participantes, por lo que se recomienda revisar las indicaciones recibidas después del registro antes de acudir a ATLAPA.

Si el correo o confirmación de inscripción establece algún requisito adicional, los participantes deberán seguir esas instrucciones.

También habrá una Feria de Empleo virtual

Las oportunidades laborales no se limitarán a la actividad presencial.

Como parte de Empleo 2.0 Powered by Konzerta, también estará disponible una feria virtual del 14 al 20 de septiembre, lo que permitirá a personas ubicadas en distintos puntos del país acceder a las oportunidades laborales disponibles.

De esta manera, quienes no puedan acudir presencialmente a ATLAPA también tendrán la posibilidad de consultar las ofertas de empleo mediante la modalidad virtual.