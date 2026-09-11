Panamá Nacionales -

Propuesta de contratar extranjeros refleja la necesidad de formar más médicos

La propuesta del Gobierno Nacional de contratar médicos extranjeros ha generado opiniones de distintos sectores, entre quienes respaldan la postura y sectores de la salud que promueven la formación del personal. La Asociación de Médicos Internos manifestaron su oposición a la propuesta, sin embargo reconocieron la necesidad de que los pacientes cuenten con un sistema adecuado.