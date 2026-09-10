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Gobierno evalúa reducir a un año el internado para médicos y contratar a extranjeros

El Gobierno Nacional analiza reducir a un año los internados médicos. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reconoció la necesidad de especialistas en el país, y señaló que existen médicos extranjeros que viven en Panamá y no pueden ser contratados para ejercer por no tener la nacionalidad panameña. No obstante, sectores médicos piden fortalecer la formación profesional.