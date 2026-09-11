MINSA habilita nueva alternativa para sacar citas médicas fácilmente: conozca cómo solicitarla

El Ministerio de Salud ( Minsa ) anunció la implementación de una nueva alternativa para tramitar citas en sus instalaciones a través de la aplicación móvil MINSAlud PdP.

Para realizar el trámite desde su dispositivo móvil, siga estos pasos:

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Descargar la aplicación: Obtenga la herramienta a través de App Store o Play Store y complete el proceso de registro.

Acceder a la sección: En la pantalla principal, seleccione la opción "Gestión de citas".

Elegir el tipo de consulta: Marque "Solicitar cita" y escoja entre "Solicitud de cita nueva" o "Solicitud de cita reconsulta".

Seleccionar la unidad y especialidad: Indique el centro de salud de su preferencia y la especialidad médica requerida. (Nota: para citas de especialidad, es indispensable contar con una referencia médica previa).

Confirmar el trámite: Verifique que los datos ingresados sean correctos, confirme la solicitud y envíe el requerimiento.

Una vez completado el proceso, la solicitud será enviada al departamento de Registros Médicos del centro seleccionado, donde el personal revisará la disponibilidad y asignará la fecha y hora de la atención. Finalmente, el usuario recibirá un correo electrónico de confirmación tan pronto como la cita sea programada.