Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2026 - 17:32

MINSA habilita nueva alternativa para sacar citas médicas fácilmente: conozca cómo solicitarla

El MINSA anunció la implementación la aplicación móvil MINSAlud PdP para sacar citas en los centros de salud u hospitales.

Telemedicina del MINSA.

Telemedicina del MINSA.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la implementación de una nueva alternativa para tramitar citas en sus instalaciones a través de la aplicación móvil MINSAlud PdP.

Para realizar el trámite desde su dispositivo móvil, siga estos pasos:

  • Descargar la aplicación: Obtenga la herramienta a través de App Store o Play Store y complete el proceso de registro.

  • Acceder a la sección: En la pantalla principal, seleccione la opción "Gestión de citas".

  • Elegir el tipo de consulta: Marque "Solicitar cita" y escoja entre "Solicitud de cita nueva" o "Solicitud de cita reconsulta".

  • Seleccionar la unidad y especialidad: Indique el centro de salud de su preferencia y la especialidad médica requerida. (Nota: para citas de especialidad, es indispensable contar con una referencia médica previa).

  • Confirmar el trámite: Verifique que los datos ingresados sean correctos, confirme la solicitud y envíe el requerimiento.

Una vez completado el proceso, la solicitud será enviada al departamento de Registros Médicos del centro seleccionado, donde el personal revisará la disponibilidad y asignará la fecha y hora de la atención. Finalmente, el usuario recibirá un correo electrónico de confirmación tan pronto como la cita sea programada.

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