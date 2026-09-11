Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2026 - 13:58

Sistema Penitenciario cambiará la entrega de artículos en cárceles: así funcionará el nuevo procedimiento

El Sistema Penitenciario implementará desde la próxima semana un nuevo sistema para que familiares entreguen artículos a privados de libertad.

Sistema Penitenciario cambiará la entrega de artículos en cárceles

Sistema Penitenciario cambiará la entrega de artículos en cárceles

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Penitenciario de Panamá implementará a partir de la próxima semana un nuevo procedimiento para la entrega de artículos a las personas privadas de libertad, informó el director de la institución, Chanan Singh.

La medida fue explicada por Singh y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quienes señalaron que el objetivo es establecer un mecanismo con mayores controles de seguridad y evitar las largas filas que se generan cuando familiares acuden personalmente a entregar los artículos permitidos.

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¿Cómo funcionará el nuevo sistema penitenciario?

Montalvo explicó que el Gobierno emitirá una resolución en la que se detallará qué artículos podrán adquirir los familiares y cómo deberán acceder a la plataforma habilitada para realizar el proceso.

“Nosotros, a partir del día de hoy, vamos a sacar una resolución donde se va a explicar en detalle, primero, cuáles van a ser los artículos que van a poder comprar, cómo tienen que acceder a esta plataforma”, explicó la ministra. “Nosotros, a partir del día de hoy, vamos a sacar una resolución donde se va a explicar en detalle, primero, cuáles van a ser los artículos que van a poder comprar, cómo tienen que acceder a esta plataforma”, explicó la ministra.

La funcionaria indicó que la implementación comenzará de manera gradual en centros penitenciarios de menor población, con el propósito de realizar los ajustes necesarios antes de llevar el sistema a complejos con una cantidad mucho mayor de privados de libertad.

¿En qué cárceles comenzará?

Montalvo explicó que el nuevo mecanismo comenzará en centros más pequeños de Panamá.

La estrategia busca probar el sistema y realizar las correcciones necesarias antes de implementarlo en complejos penitenciarios de mayor tamaño.

Como ejemplo, mencionó que La Esmeralda cuenta con 508 privadas de libertad, mientras que centros como Tinajitas y El Renacer tienen poblaciones menores.

En cambio, el Complejo Penitenciario La Joya, La Joyita y La Mega Joya representa un desafío considerablemente mayor debido a la cantidad de personas privadas de libertad que concentra. Por esa razón, el Gobierno optó por una implementación progresiva.

¿Por qué cambiarán la forma de entregar los artículos?

La ministra explicó que, cuando se permitió nuevamente el ingreso de determinados artículos de limpieza y aseo, se habilitó el antiguo Cefere de Villa Lucre para que los familiares acudieran con los productos autorizados.

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Sin embargo, el Gobierno busca eliminar las filas y establecer un mecanismo que permita controlar de manera más estricta qué artículos pueden ingresar a los centros penitenciarios.

“Lo que nosotros queremos evitar es la fila”, señaló Montalvo. “Lo que nosotros queremos evitar es la fila”, señaló Montalvo.

La ministra sostuvo que, aunque el Sistema Penitenciario permite que los familiares hagan llegar determinados artículos a los privados de libertad, este proceso debe realizarse bajo protocolos estrictos de seguridad.

¿Qué artículos podrán comprar los familiares?

El listado oficial de productos autorizados será incluido en la resolución que emitirá el Ministerio de Gobierno.

Montalvo adelantó que el documento explicará qué artículos podrán adquirirse, dónde podrán comprarse y cómo se utilizará la plataforma.

Por el momento, esos detalles deben consultarse en la resolución oficial una vez sea publicada.

Sistema Penitenciario aplicará protocolos de seguridad

Chanan Singh explicó que el nuevo mecanismo busca incorporar protocolos internacionales y mejorar los procedimientos relacionados con los beneficios y derechos de las personas privadas de libertad, sin dejar de lado el cumplimiento de las normas penitenciarias.

“Hemos trabajado muy duro para implementar este sistema que nosotros vamos a poner a partir de la próxima semana”, afirmó Singh. “Hemos trabajado muy duro para implementar este sistema que nosotros vamos a poner a partir de la próxima semana”, afirmó Singh.

El director agregó que el procedimiento busca ser sencillo para los usuarios y permitir que el proceso se desarrolle sin dificultades.

Con este cambio, el Gobierno pretende combinar la posibilidad de que los familiares suministren determinados artículos a los privados de libertad con controles de seguridad más estrictos y un sistema organizado de adquisición y entrega.

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