Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2026 - 13:31

PASE-U: ¿Cuándo será el segundo pago del programa?

Estudiantes están a la espera del segundo desembolso del PASE-U 2026. Conoce cuando se pagará según el director del IFARHU.

Director del IFARHU

Director del IFARHU, Carlos Godoy, explica pagos del PASE-U

@cara a cara
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El segundo pago del PASE-U 2026 está previsto para el mes de octubre, según lo indicó el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, durante una entrevista en el programa Cara a Cara de Telemetro.

Por ahora, no se ha anunciado un día exacto en que comenzará el desembolso, pero los beneficiarios deben estar pendientes al cronograma oficial que publicará el IFARHU.

Contenido de interés: Segundo pago del PASE-U: ¿cuánto recibirán los estudiantes de primaria en octubre?

El beneficio corresponde a escuelas particulares y oficiales que cumplan con los requisitos del programa.

Conoce los montos por trimestre del PASE-U

  • Primaria B/.90.00
  • Premedia B/.120.00
  • Media B/.150.00

Finalmente, el IFARHU continua con la entrega de las tarjetas del PASE-U en la provincia de Chiriquí, como parte del proceso para que los estudiantes puedan recibir sus próximos desembolsos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Segundo pago del PASE-U: ¿cuánto recibirán los estudiantes de secundaria?

Segundo pago del PASE-U: ¿cuánto recibirán los estudiantes de primaria en octubre?

PASE-U 2026: ¿dónde el IFARHU entregará tarjetas este viernes 11 de septiembre?

Recomendadas

Más Noticias