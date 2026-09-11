PASE-U: ¿Cuándo será el segundo pago del programa?

El segundo pago del PASE-U 2026 está previsto para el mes de octubre, según lo indicó el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, durante una entrevista en el programa Cara a Cara de Telemetro.
Contenido de interés: Segundo pago del PASE-U: ¿cuánto recibirán los estudiantes de primaria en octubre?
El beneficio corresponde a escuelas particulares y oficiales que cumplan con los requisitos del programa.
Conoce los montos por trimestre del PASE-U
- Primaria B/.90.00
- Premedia B/.120.00
- Media B/.150.00
Finalmente, el IFARHU continua con la entrega de las tarjetas del PASE-U en la provincia de Chiriquí, como parte del proceso para que los estudiantes puedan recibir sus próximos desembolsos.