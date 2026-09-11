PASE-U: ¿Cuándo será el segundo pago del programa?

El segundo pago del PASE-U 2026 está previsto para el mes de octubre, según lo indicó el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, durante una entrevista en el programa Cara a Cara de Telemetro.

Por ahora, no se ha anunciado un día exacto en que comenzará el desembolso, pero los beneficiarios deben estar pendientes al cronograma oficial que publicará el IFARHU.

Contenido de interés: Segundo pago del PASE-U: ¿cuánto recibirán los estudiantes de primaria en octubre?

El beneficio corresponde a escuelas particulares y oficiales que cumplan con los requisitos del programa.

El director del @IFARHU, Carlos Godoy, anunció que para el mes de octubre se tiene programado el segundo pago del Pase-U, y a partir de la próxima semana las becas de Concurso General, por lo que aquellos acudientes que ya tienen la tarjeta podrán ver reflejado el desembolso.… pic.twitter.com/MkLP0qhUrg — Telemetro Reporta (@TReporta) September 6, 2026

Conoce los montos por trimestre del PASE-U

Primaria B/.90.00

Premedia B/.120.00

Media B/.150.00

Finalmente, el IFARHU continua con la entrega de las tarjetas del PASE-U en la provincia de Chiriquí, como parte del proceso para que los estudiantes puedan recibir sus próximos desembolsos.