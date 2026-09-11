Inscripciones Cedis 2026: Alcaldía de Panamá abre registro para niños de 1 a 5 años

Alcaldía de Panamá abre registro para niños de 1 a 5 años

La Alcaldía de Panamá abrió este viernes 11 de septiembre el proceso de inscripciones virtuales para los Centros de Desarrollo Infantil (Cedis) del distrito capital, dirigido a niños y niñas de 1 a 5 años.

Las familias interesadas podrán realizar el registro desde este 11 de septiembre hasta el 12 de octubre de 2026, según informó la institución. El proceso corresponde a los 15 Centros de Desarrollo Infantil administrados por la Alcaldía de Panamá, donde se ofrecen los niveles de maternal, prekínder y kínder.

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¿Quiénes pueden inscribirse en los Cedis?

El programa está dirigido a niños y niñas de 1 a 5 años residentes en el distrito capital.

Los padres, madres o acudientes interesados deberán completar el proceso de inscripción dentro del periodo establecido por la Alcaldía.

Alcaldía de Panamá: ¿Cómo inscribir a un niño en los Cedis?

La Alcaldía habilitó una plataforma virtual para facilitar el registro y permitir que las familias puedan realizar el trámite desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Para realizar la inscripción, los padres, madres o acudientes deben ingresar a la plataforma oficial: Plataforma de inscripciones de los Cedis de la Alcaldía de Panamá

Una vez dentro del sitio, podrán consultar la información correspondiente al proceso y completar el formulario de inscripción.

¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones?

Las inscripciones estarán disponibles durante el siguiente periodo:

Inicio: viernes 11 de septiembre de 2026.

viernes 11 de septiembre de 2026. Cierre: lunes 12 de octubre de 2026.

lunes 12 de octubre de 2026. Modalidad: virtual.

virtual. Población: niños y niñas de 1 a 5 años.

niños y niñas de 1 a 5 años. Centros disponibles: 15 Cedis administrados por la Alcaldía de Panamá.

La Alcaldía exhortó a las familias del distrito capital a realizar el registro dentro del plazo establecido.

La iniciativa forma parte de las acciones de atención a la primera infancia y busca contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas, además de brindar apoyo a las familias.