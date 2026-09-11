Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2026 - 14:15

Inscripciones Cedis 2026: Alcaldía de Panamá abre registro para niños de 1 a 5 años

La Alcaldía de Panamá abrió las inscripciones para los Cedis 2026. Conozca quiénes pueden aplicar, las fechas y cómo realizar el registro virtual.

Alcaldía de Panamá abre registro para niños de 1 a 5 años

Alcaldía de Panamá abre registro para niños de 1 a 5 años

@Mupa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá abrió este viernes 11 de septiembre el proceso de inscripciones virtuales para los Centros de Desarrollo Infantil (Cedis) del distrito capital, dirigido a niños y niñas de 1 a 5 años.

Las familias interesadas podrán realizar el registro desde este 11 de septiembre hasta el 12 de octubre de 2026, según informó la institución. El proceso corresponde a los 15 Centros de Desarrollo Infantil administrados por la Alcaldía de Panamá, donde se ofrecen los niveles de maternal, prekínder y kínder.

¿Quiénes pueden inscribirse en los Cedis?

El programa está dirigido a niños y niñas de 1 a 5 años residentes en el distrito capital.

Los padres, madres o acudientes interesados deberán completar el proceso de inscripción dentro del periodo establecido por la Alcaldía.

Alcaldía de Panamá: ¿Cómo inscribir a un niño en los Cedis?

La Alcaldía habilitó una plataforma virtual para facilitar el registro y permitir que las familias puedan realizar el trámite desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Para realizar la inscripción, los padres, madres o acudientes deben ingresar a la plataforma oficial: Plataforma de inscripciones de los Cedis de la Alcaldía de Panamá

Una vez dentro del sitio, podrán consultar la información correspondiente al proceso y completar el formulario de inscripción.

¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones?

Las inscripciones estarán disponibles durante el siguiente periodo:

  • Inicio: viernes 11 de septiembre de 2026.
  • Cierre: lunes 12 de octubre de 2026.
  • Modalidad: virtual.
  • Población: niños y niñas de 1 a 5 años.
  • Centros disponibles: 15 Cedis administrados por la Alcaldía de Panamá.

La Alcaldía exhortó a las familias del distrito capital a realizar el registro dentro del plazo establecido.

La iniciativa forma parte de las acciones de atención a la primera infancia y busca contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas, además de brindar apoyo a las familias.

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