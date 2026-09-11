Inscripciones Cedis 2026: Alcaldía de Panamá abre registro para niños de 1 a 5 años

La Alcaldía de Panamá abrió este viernes 11 de septiembre el proceso de inscripciones virtuales para los Centros de Desarrollo Infantil (Cedis) del distrito capital, dirigido a niños y niñas de 1 a 5 años.
¿Quiénes pueden inscribirse en los Cedis?
El programa está dirigido a niños y niñas de 1 a 5 años residentes en el distrito capital.
Los padres, madres o acudientes interesados deberán completar el proceso de inscripción dentro del periodo establecido por la Alcaldía.
Alcaldía de Panamá: ¿Cómo inscribir a un niño en los Cedis?
La Alcaldía habilitó una plataforma virtual para facilitar el registro y permitir que las familias puedan realizar el trámite desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
Para realizar la inscripción, los padres, madres o acudientes deben ingresar a la plataforma oficial: Plataforma de inscripciones de los Cedis de la Alcaldía de Panamá
Una vez dentro del sitio, podrán consultar la información correspondiente al proceso y completar el formulario de inscripción.
¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones?
Las inscripciones estarán disponibles durante el siguiente periodo:
- Inicio: viernes 11 de septiembre de 2026.
- Cierre: lunes 12 de octubre de 2026.
- Modalidad: virtual.
- Población: niños y niñas de 1 a 5 años.
- Centros disponibles: 15 Cedis administrados por la Alcaldía de Panamá.
La Alcaldía exhortó a las familias del distrito capital a realizar el registro dentro del plazo establecido.
La iniciativa forma parte de las acciones de atención a la primera infancia y busca contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas, además de brindar apoyo a las familias.