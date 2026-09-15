Feria de Empleo en ATLAPA: más de 11,000 vacantes disponibles este martes

Más de 11 mil vacantes de empleo estarán disponibles durante la feria Empleo 2.0 Powered by Konzerta, que se realizará este martes 15 y miércoles 16 de septiembre en el Centro de Convenciones ATLAPA, en la ciudad de Panamá.

La actividad, organizada por la Alcaldía de Panamá, contará con la participación de más de 130 empresas, que ofrecerán oportunidades laborales a nivel nacional.

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De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía, hasta este lunes 14 de septiembre se contabilizaban más de 11 mil vacantes disponibles para quienes buscan una oportunidad laboral.

¿A qué hora será la Feria de Empleo en ATLAPA?

Este martes 15 y miércoles 16 de septiembre se desarrollará la feria Empleo 2.0 Powered by Konzerta, en el Centro de Convenciones Atlapa.



Varias personas ya se encuentran en el lugar para participar de esta feria que inicia a partir de las 8:00 a.m. pic.twitter.com/tkIb3QCuMi — Telemetro Reporta (@TReporta) September 15, 2026

La feria se desarrollará de manera presencial desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., mediante cuatro turnos establecidos para los participantes:

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

10:00 a.m. a 12:00 p.m.

12:00 p.m. a 2:00 p.m.

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

La iniciativa busca conectar a las personas que están en búsqueda de empleo con empresas que mantienen plazas disponibles, mediante la coordinación y el enlace de la plataforma de la Alcaldía de Panamá.

La jornada de Empleo 2.0 Powered by Konzerta se extenderá durante dos días, por lo que los interesados tendrán este martes 15 y miércoles 16 de septiembre para acudir a ATLAPA y conocer las oportunidades laborales disponibles.