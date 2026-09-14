PASE-U: pagos para Panamá Centro comenzarán la próxima semana, anuncia el IFARHU

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, anunció que la próxima semana comenzará el proceso correspondiente a Panamá Centro para el pago del PASE-U, luego de las jornadas que se desarrollan en otras regiones del país.
El funcionario también se refirió a la jornada de entrega de las tarjetas de pago del PASE-U que se realiza en el Centro Comercial Los Andes, en San Miguelito, y aseguró que el proceso ha avanzado de manera fluida.
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El director del IFARHU recomendó a los acudientes acudir durante la mañana, sin necesidad de concentrarse todos a primera hora, y pidió evitar llevar niños para facilitar la atención.
¿Por qué la entrega se realiza en centros escolares?
Godoy explicó que el IFARHU trabaja en conjunto con la Caja de Ahorros y que la cantidad de ejecutivos disponibles influye en la capacidad de atención.
También indicó que trasladar el proceso a los centros escolares implica contar con conexión a Internet inalámbrica, por lo que la institución no dispone de suficientes equipos de conectividad para cubrir todos esos puntos simultáneamente.
Un acudiente puede recibir los pagos de varios hijos en una sola tarjeta
Godoy aclaró además que, cuando se trata del mismo acudiente, los beneficios correspondientes a varios hijos pueden estar asociados a una misma tarjeta. “Si es el mismo acudiente, indistintamente puede tener 15 hijos, todos van a entrar en la misma tarjeta”, explicó.
De acuerdo con el funcionario, esto permitirá que el acudiente no tenga que trasladarse a diferentes escuelas para realizar el proceso correspondiente a cada hijo.