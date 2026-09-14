PASE-U: pagos para Panamá Centro comenzarán la próxima semana, anuncia el IFARHU

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, anunció que la próxima semana comenzará el proceso correspondiente a Panamá Centro para el pago del PASE-U , luego de las jornadas que se desarrollan en otras regiones del país.

El funcionario también se refirió a la jornada de entrega de las tarjetas de pago del PASE-U que se realiza en el Centro Comercial Los Andes, en San Miguelito, y aseguró que el proceso ha avanzado de manera fluida.

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“tengan un poquito de paciencia, es más, que lleguen a las 9:00, 10:00 a.m., que a esa hora el proceso va a ser mucho más fluido y no van a tener que estar pagando porque los cuelen, porque al final del día lo que estamos tratando es de darles es una atención lo más oportuna posible”. “tengan un poquito de paciencia, es más, que lleguen a las 9:00, 10:00 a.m., que a esa hora el proceso va a ser mucho más fluido y no van a tener que estar pagando porque los cuelen, porque al final del día lo que estamos tratando es de darles es una atención lo más oportuna posible”.

PASE-U 2026: IFARHU anuncia entrega de tarjetas en Panamá Centro

“Si es el mismo acudiente, indistintamente puede tener 15 hijos, todos van a entrar en la misma tarjeta y eso es lo que le va a permitir a ese acudiente no tener que trasladarse a 15 escuelas”, Carlos Godoy, director del @IFARHU. pic.twitter.com/0Kx6AOXAeg — Telemetro Reporta (@TReporta) September 14, 2026

“Desde el inicio esto ha sido un proceso fluido y se tiene estipulado que se inicia a las 7:00 a.m.; es más, se empezó casi una hora antes”, señaló Godoy. “Desde el inicio esto ha sido un proceso fluido y se tiene estipulado que se inicia a las 7:00 a.m.; es más, se empezó casi una hora antes”, señaló Godoy.

El director del IFARHU recomendó a los acudientes acudir durante la mañana, sin necesidad de concentrarse todos a primera hora, y pidió evitar llevar niños para facilitar la atención.

¿Por qué la entrega se realiza en centros escolares?

“Nosotros estamos en colaboración con la Caja de Ahorro, dependemos de la cantidad de ejecutivos y hacerlo en centros escolares lo que implica es que también tenemos que tener el Internet inalámbrico, por consiguiente no tenemos la cantidad de Starlink y ese proceso tendría que… pic.twitter.com/88XoDTGwpN — Telemetro Reporta (@TReporta) September 14, 2026

Godoy explicó que el IFARHU trabaja en conjunto con la Caja de Ahorros y que la cantidad de ejecutivos disponibles influye en la capacidad de atención.

También indicó que trasladar el proceso a los centros escolares implica contar con conexión a Internet inalámbrica, por lo que la institución no dispone de suficientes equipos de conectividad para cubrir todos esos puntos simultáneamente.

“No tenemos la cantidad de Starlink y ese proceso tendría que hacerlo mucho más extendido porque no podemos tener la cobertura como se tiene de manera centralizada”, explicó. “No tenemos la cantidad de Starlink y ese proceso tendría que hacerlo mucho más extendido porque no podemos tener la cobertura como se tiene de manera centralizada”, explicó.

Un acudiente puede recibir los pagos de varios hijos en una sola tarjeta

Godoy aclaró además que, cuando se trata del mismo acudiente, los beneficios correspondientes a varios hijos pueden estar asociados a una misma tarjeta. “Si es el mismo acudiente, indistintamente puede tener 15 hijos, todos van a entrar en la misma tarjeta”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, esto permitirá que el acudiente no tenga que trasladarse a diferentes escuelas para realizar el proceso correspondiente a cada hijo.