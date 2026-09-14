PASE-U en San Miguelito: padres denuncian presunta venta de cupos durante entrega de tarjetas

Cientos de padres de familia acudieron este lunes al Centro Comercial Los Andes Mall, en San Miguelito, para participar en la jornada de entrega de tarjetas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).
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PASE-U San Miguelito: largas filas por entrega de tarjetas
Según relataron algunos padres de familia, varios acudientes llegaron desde la tarde del domingo o madrugaron para intentar recibir la tarjeta correspondiente al beneficio.
Otros denunciaron que algunas personas estarían intentando colarse en las filas, situación que ha provocado molestias entre quienes esperaban su turno.
Los acudientes piden una mayor organización durante la jornada para garantizar que la entrega de las tarjetas se realice de manera ordenada.
La entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U en San Miguelito está programada del lunes 14 al miércoles 16 de septiembre.