PASE-U en San Miguelito: padres denuncian presunta venta de cupos durante entrega de tarjetas

Cientos de padres de familia acudieron este lunes al Centro Comercial Los Andes Mall, en San Miguelito, para participar en la jornada de entrega de tarjetas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) .

La jornada ha generado largas filas y quejas entre los acudientes, algunos de los cuales denuncian supuestos casos de “juega vivo” y problemas de organización.

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PASE-U San Miguelito: largas filas por entrega de tarjetas

Cientos de padres de familia hacen largas filas y denuncian juega vivo y mala organización en la entrega de las tarjetas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U), en el Centro Comercial Los Andes Mall.



Algunos indican que madrugaron y otros que llegaron… pic.twitter.com/8tggn50rhQ — Telemetro Reporta (@TReporta) September 14, 2026

Según relataron algunos padres de familia, varios acudientes llegaron desde la tarde del domingo o madrugaron para intentar recibir la tarjeta correspondiente al beneficio.

Otros denunciaron que algunas personas estarían intentando colarse en las filas, situación que ha provocado molestias entre quienes esperaban su turno.

Los acudientes piden una mayor organización durante la jornada para garantizar que la entrega de las tarjetas se realice de manera ordenada.

La entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U en San Miguelito está programada del lunes 14 al miércoles 16 de septiembre.