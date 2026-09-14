PASE-U 2026: ¿Quiénes reciben tarjeta este lunes 14 de septiembre?

PASE-U 2026 IFARHU

Por Noemí Ruíz El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en conjunto con la Caja de Ahorros, iniciará este lunes 14 de septiembre la jornada de entrega de la Tarjeta PUNCH a los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en San Miguelito.

La jornada se desarrollará del lunes 14 al miércoles 16 de septiembre de 2026, de acuerdo con la programación correspondiente a cada centro educativo.

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41,249 beneficiarios

Desembolso: B/.4,476,240.00 View this post on Instagram El IFARHU recordó a los padres, madres y acudientes que deben estar atentos a la programación de su centro educativo y acudir en la fecha que les haya sido asignada para recibir la tarjeta. La entrega corresponde a la Tarjeta PUNCH, vinculada a los beneficios del PASE-U.