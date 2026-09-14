Panamá Nacionales -  14 de septiembre de 2026 - 08:06

PASE-U 2026: ¿Quiénes reciben tarjeta este lunes 14 de septiembre?

El IFARHU inicia este lunes la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U en San Miguelito. Conozca quiénes están incluidos, las fechas y el desembolso.

PASE-U 2026

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IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en conjunto con la Caja de Ahorros, iniciará este lunes 14 de septiembre la jornada de entrega de la Tarjeta PUNCH a los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en San Miguelito.

La jornada se desarrollará del lunes 14 al miércoles 16 de septiembre de 2026, de acuerdo con la programación correspondiente a cada centro educativo.

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Pago del PASE-U: ¿Quiénes recibirán la tarjeta?

La jornada en San Miguelito contempla:

  • 30,040 acudientes
  • 41,249 beneficiarios
  • Desembolso: B/.4,476,240.00
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El IFARHU recordó a los padres, madres y acudientes que deben estar atentos a la programación de su centro educativo y acudir en la fecha que les haya sido asignada para recibir la tarjeta. La entrega corresponde a la Tarjeta PUNCH, vinculada a los beneficios del PASE-U.

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