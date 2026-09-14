PASE-U 2026: ¿Quiénes reciben tarjeta este lunes 14 de septiembre?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en conjunto con la Caja de Ahorros, iniciará este lunes 14 de septiembre la jornada de entrega de la Tarjeta PUNCH a los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en San Miguelito.
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Pago del PASE-U: ¿Quiénes recibirán la tarjeta?
La jornada en San Miguelito contempla:
- 30,040 acudientes
- 41,249 beneficiarios
- Desembolso: B/.4,476,240.00
El IFARHU recordó a los padres, madres y acudientes que deben estar atentos a la programación de su centro educativo y acudir en la fecha que les haya sido asignada para recibir la tarjeta. La entrega corresponde a la Tarjeta PUNCH, vinculada a los beneficios del PASE-U.