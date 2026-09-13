UDELAS: ¿cuánto costará la matrícula con los nuevos descuentos en 2027?

La rectora de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Nicolasa Terreros de Barrios, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el presupuesto de la institución para la vigencia fiscal 2027, por un monto de B/.70.7 millones.

Terreros de Barrios explicó ante los miembros de la comisión que este presupuesto representa una recuperación financiera para la institución, luego del recorte de 37% aplicado durante 2025 y 2026, pese a que la matrícula experimentó un crecimiento de entre 4% y 7% durante ese período.

La rectora señaló que contar con un presupuesto acorde con las necesidades de la universidad permitirá garantizar su funcionamiento y continuar fortaleciendo su desarrollo académico, científico y de infraestructura a nivel nacional.

UDELAS mantiene política de descuentos en matrícula

Durante la sustentación, Terreros de Barrios también destacó la diferencia entre los costos de matrícula de UDELAS y los de otras universidades públicas del país.

Explicó que, ante esta situación, la institución implementó una política de descuentos progresivos en las matrículas, con el objetivo de reducir la diferencia en el costo de inscripción.

Según la rectora, 12,622 estudiantes a nivel nacional se han beneficiado de estos descuentos, que fueron de 20% en 2025 y 20% en 2026, para alcanzar un descuento acumulado de 40%.

“Un estudiante de UDELAS paga en promedio entre B/.180.00 y B/.1,100.00 por semestre, como es el caso de Enfermería, mientras que en el resto de las universidades públicas el costo es de aproximadamente B/.26.00 por semestre”, afirmó. “Un estudiante de UDELAS paga en promedio entre B/.180.00 y B/.1,100.00 por semestre, como es el caso de Enfermería, mientras que en el resto de las universidades públicas el costo es de aproximadamente B/.26.00 por semestre”, afirmó.

¿En qué se utilizará el presupuesto de UDELAS?

La asignación presupuestaria permitirá a la universidad responder al crecimiento de su comunidad académica y ampliar las oportunidades de formación superior en distintas regiones del país.

Entre los proyectos contemplados están:

Remodelación y construcción de instalaciones.

Programas de capacitación.

Equipamiento de laboratorios y clínicas.

Fortalecimiento de la investigación científica.

Incentivos para los semilleros de investigación.

Continuidad de proyectos de infraestructura en Coclé y Azuero .

. Fortalecimiento de las instalaciones universitarias.

Ampliación de la presencia académica de UDELAS en el territorio nacional.

Asimismo, UDELAS prevé continuar fortaleciendo sus laboratorios y clínicas universitarias, que además de contribuir a la formación práctica de los estudiantes, permiten brindar servicios especializados a la comunidad.