Apagón en Panamá: ETESA atribuye a una empresa generadora el incidente que provocó la falla

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) informó este domingo que el apagón que afectó sectores de Panamá, Panamá Oeste y Colón durante la noche del sábado 12 de septiembre se originó por un incidente ocurrido en la planta de una empresa de generación eléctrica.

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Apagón en Panamá: ETESA explica qué provocó la falla eléctrica

.@Etesatransmite enfatizó este domingo en un comunicado que “el apagón eléctrico que afectó sectores de Panamá, Panamá Oeste y Colón, la noche de ayer sábado 12 de septiembre, fue responsabilidad absoluta de un incidente dentro de la planta de una de las empresas de generación… pic.twitter.com/6j2Wm16Ivo — Telemetro Reporta (@TReporta) September 13, 2026

En un comunicado, ETESA enfatizó que el evento “no guarda ninguna relación con el sistema de transmisión eléctrica” y aseguró que no fue responsabilidad de la entidad.

La empresa explicó que, pese a no ser responsable del incidente, su Centro Nacional de Despacho (CND), junto con el personal técnico y la activación del Sistema de Protección Especial Automática (SPEAR), permitió restablecer el sistema eléctrico en su totalidad.

Según ETESA, el servicio fue restablecido al 100% en 23 minutos.