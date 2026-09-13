PANAMÁ Nacionales -  13 de septiembre de 2026 - 14:07

Apagón en Panamá: ETESA atribuye a una empresa generadora el incidente que provocó la falla

ETESA explicó el origen del apagón que afectó sectores de Panamá, Panamá Oeste y Colón. La empresa asegura que el incidente ocurrió en una planta generadora.

Apagón en Panamá: ETESA explica qué provocó la falla eléctrica

Apagón en Panamá: ETESA explica qué provocó la falla eléctrica

@Etesatransmite
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) informó este domingo que el apagón que afectó sectores de Panamá, Panamá Oeste y Colón durante la noche del sábado 12 de septiembre se originó por un incidente ocurrido en la planta de una empresa de generación eléctrica.

Apagón en Panamá: ETESA explica qué provocó la falla eléctrica

En un comunicado, ETESA enfatizó que el evento “no guarda ninguna relación con el sistema de transmisión eléctrica” y aseguró que no fue responsabilidad de la entidad.

La empresa explicó que, pese a no ser responsable del incidente, su Centro Nacional de Despacho (CND), junto con el personal técnico y la activación del Sistema de Protección Especial Automática (SPEAR), permitió restablecer el sistema eléctrico en su totalidad.

Según ETESA, el servicio fue restablecido al 100% en 23 minutos.

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