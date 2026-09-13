SENAN suspende por mal tiempo la búsqueda de embarcación desaparecida en Veraguas

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) informó que las condiciones de mal tiempo impidieron continuar este domingo con las labores de búsqueda de la embarcación Transporte Yair, reportada como desaparecida desde la noche del jueves 10 de septiembre en Veraguas.

El SENAN indicó que sus unidades se mantienen atentas a la evolución de las condiciones meteorológicas para reanudar las labores de búsqueda tan pronto mejoren .

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Desde que se recibió la alerta, unidades aeronavales han realizado recorridos en diferentes puntos de la costa de Veraguas.

Como parte de estas operaciones, se efectuaron búsquedas desde Punta Rincón hasta Santa Catalina, incluyendo las áreas de Río Veraguas y Río Concepción.

La entidad explicó que se establecieron cuadrantes de búsqueda con el objetivo de ampliar la cobertura en la zona. Sin embargo, hasta el momento, no se han obtenido resultados positivos.