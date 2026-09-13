Jubilados y Gobierno se reunirán esta semana: estos son los temas que estarán sobre la mesa

Los jubilados y el Gobierno volverán a reunirse esta semana para analizar alternativas que permitan mejorar los beneficios de los adultos mayores, en medio del debate generado por el Proyecto de Ley 226.
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¿Qué alternativas se analizan para los jubilados?
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúa distintas alternativas financieras para beneficiar a los jubilados, luego del debate relacionado con el Proyecto de Ley 226, que se encuentra a la espera de una decisión del Ejecutivo sobre su sanción o veto.
Durante la discusión también han surgido propuestas para mejorar los ingresos de los jubilados con pensiones más bajas.
El economista Francisco Bustamante planteó como ejemplo la posibilidad de otorgar $50 adicionales a cada jubilado que recibe $300 o menos al mes.
El economista señaló que cerca de 80 mil jubilados reciben $300 o menos y sostuvo que un porcentaje importante de este grupo mantiene compromisos financieros.
¿Qué pasará con el Proyecto de Ley 226?
El futuro del Proyecto de Ley 226 también forma parte del escenario que se discutirá entre las partes.
Mientras los jubilados esperan una respuesta del Ejecutivo, el Gobierno analiza alternativas financieras que permitan atender las necesidades de los adultos mayores.
La próxima reunión será clave para conocer si las conversaciones entre los jubilados, el Gobierno y los gremios empresariales permiten avanzar hacia una propuesta concreta.