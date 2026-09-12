Pago de quincena de septiembre: estos grupos cobrarán este lunes y martes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continuará el lunes 14 y martes 15 de septiembre con el desembolso de la primera quincena del mes a los servidores públicos de los ministerios, del Tribunal Electoral, entre otras entidades.
Fecha de la primera quincena de septiembre
Segundo grupo - lunes 14 de septiembre
- Asamblea Nacional
- Contraloría General
- Ministerio de la Presidencia
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Comercio e Industrias
- Ministerio de Obras Públicas
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Seguridad Pública
- Ministerio de Ambiente
- Tribunal Administrativo de la Función Pública
- Defensoría del Pueblo
Tercer grupo - martes 15 de septiembre
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
- Ministerio de Vivienda
- Ministerio de Desarrollo Social
- Tribunal Administrativo Tributario
- Ministerio de la Mujer
- Órgano Judicial
- Procuraduría General de la Nación y de la Administración
- Tribunal Electoral
- Fiscalía General Electoral
- Otros gastos de Adminsitración
- Tribunal de Cuentas
- Fiscalía de Cuentas
Segunda quincena de septiembre
- Primer grupo: viernes 25 de septiembre
- Segundo grupo: lunes 28 de septiembre
- Tercer grupo: martes 29 de septiembre
Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/