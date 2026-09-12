Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2026 - 12:20

Pago de quincena de septiembre: estos grupos cobrarán este lunes y martes

El segundo pago de la quincena de septiembre dará inicio el viernes 25, informó el calendario del MEF.

Pago de quincena de septiembre.

Pago de quincena de septiembre.

@MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continuará el lunes 14 y martes 15 de septiembre con el desembolso de la primera quincena del mes a los servidores públicos de los ministerios, del Tribunal Electoral, entre otras entidades.

Fecha de la primera quincena de septiembre

Segundo grupo - lunes 14 de septiembre

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Tercer grupo - martes 15 de septiembre

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Segunda quincena de septiembre

  • Primer grupo: viernes 25 de septiembre
  • Segundo grupo: lunes 28 de septiembre
  • Tercer grupo: martes 29 de septiembre

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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