Mingob implementará plataforma digital para la compra de insumos para privados de libertad

La ministra de Gobierno (Mingob), Dinoska Montalvo, junto con el director general del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, anunció en conferencia de prensa un nuevo procedimiento para la entrega de valores a las personas privadas de libertad, el cual abarca artículos de aseo personal, productos de limpieza, alimentos secos y otros insumos autorizados.
Por su parte, el director del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, informó que la implementación iniciará en los centros con menor población para evaluar el funcionamiento del sistema antes de extenderlo a instalaciones de mayor escala. En la ciudad de Panamá, el plan piloto comenzará en El Renacer, Tinajitas y el centro penitenciario femenino Cecilia Orillac de Chiari (La Esmeralda), para luego avanzar hacia el interior del país.
Singh indicó que en complejos como La Joya, La Joyita y La Nueva Joya el proceso se incorporará de forma progresiva debido al reto que representan sus elevadas poblaciones. Asimismo, enfatizó que el objetivo es garantizar los derechos de los internos, como el acceso a visitas, insumos básicos, salud, educación y resocialización, bajo un esquema ordenado.
Como parte del nuevo esquema, se establecieron las siguientes condiciones operativas:
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Límite de compra: Cada privado de libertad tendrá un tope de compra semanal de hasta 60 dólares.
Insumos especiales: Se contempla el suministro de colchonetas, toallas, sábanas y alimentos aptos para personas con cuadros médicos como la diabetes.
Horarios y plataforma: Se procurará mantener de manera temporal los horarios habituales de entrega. Actualmente, el servicio operará mediante una plataforma contratada previamente, mientras el Gobierno prepara los pliegos para una futura licitación pública.
Proyección nacional: Se prevé llevar este mecanismo a todos los centros penitenciarios del país de forma gradual para inicios de 2027.