Mingob implementará plataforma digital para la compra de insumos para privados de libertad

Mingob implementará plataforma digital para insgreso de insumos en las cárceles.

La ministra de Gobierno ( Mingob ), Dinoska Montalvo, junto con el director general del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, anunció en conferencia de prensa un nuevo procedimiento para la entrega de valores a las personas privadas de libertad, el cual abarca artículos de aseo personal, productos de limpieza, alimentos secos y otros insumos autorizados.

Montalvo explicó que el mecanismo comenzará a regir el 14 de septiembre mediante una plataforma digital en la cual los familiares podrán adquirir en línea los productos permitidos. La iniciativa busca eliminar las filas, reducir el ingreso de dinero en efectivo a los centros penitenciarios y reforzar los controles de seguridad.

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El Sistema Penitenciario implementará progresivamente en todos los centros penitenciarios protocolos basados en estándares internacionales para garantizar una recepción ordenada y segura de los insumos autorizados.



El director general, explica cómo funcionará este proceso. pic.twitter.com/xdvkm2PWGX — Ministerio de Gobierno de Panamá (@MinGobPma) September 11, 2026

Por su parte, el director del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, informó que la implementación iniciará en los centros con menor población para evaluar el funcionamiento del sistema antes de extenderlo a instalaciones de mayor escala. En la ciudad de Panamá, el plan piloto comenzará en El Renacer, Tinajitas y el centro penitenciario femenino Cecilia Orillac de Chiari (La Esmeralda), para luego avanzar hacia el interior del país.

Singh indicó que en complejos como La Joya, La Joyita y La Nueva Joya el proceso se incorporará de forma progresiva debido al reto que representan sus elevadas poblaciones. Asimismo, enfatizó que el objetivo es garantizar los derechos de los internos, como el acceso a visitas, insumos básicos, salud, educación y resocialización, bajo un esquema ordenado.

Como parte del nuevo esquema, se establecieron las siguientes condiciones operativas: