Primera quincena de septiembre: quiénes cobran este viernes y cuándo reciben su pago

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará el pago correspondiente a la primera quincena de septiembre de 2026 a los servidores públicos, de acuerdo con el cronograma establecido para este mes.

Este viernes 11 de septiembre corresponde el pago al Grupo N.° 1 , que incluye a funcionarios de distintas instituciones y estamentos del Estado.

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Primera quincena: ¿Quiénes cobran este viernes 11 de septiembre?

De acuerdo con el cronograma, el Grupo N.° 1 está integrado por:

Agentes del Servicio de Protección Institucional (S.P.I.).

Servidores del Ministerio de Educación (Meduca).

Estamentos de Seguridad.

Servidores del Ministerio de Cultura.

El pago forma parte del calendario establecido para la primera quincena de septiembre de 2026.

Los servidores públicos deben estar atentos a los canales oficiales del MEF para conocer las siguientes fechas de pago y los grupos que corresponden a cada jornada.

Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/