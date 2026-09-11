Primera quincena de septiembre: quiénes cobran este viernes y cuándo reciben su pago

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará el pago correspondiente a la primera quincena de septiembre de 2026 a los servidores públicos, de acuerdo con el cronograma establecido para este mes.
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Primera quincena: ¿Quiénes cobran este viernes 11 de septiembre?
De acuerdo con el cronograma, el Grupo N.° 1 está integrado por:
- Agentes del Servicio de Protección Institucional (S.P.I.).
- Servidores del Ministerio de Educación (Meduca).
- Estamentos de Seguridad.
- Servidores del Ministerio de Cultura.
El pago forma parte del calendario establecido para la primera quincena de septiembre de 2026.
Los servidores públicos deben estar atentos a los canales oficiales del MEF para conocer las siguientes fechas de pago y los grupos que corresponden a cada jornada.
Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/