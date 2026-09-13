¡Orgullo nacional! Panamá es campeón de CODICADER 2026: conquistó 72 medallas de oro

La delegación de Panamá tuvo una destacada participación en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026 , al proclamarse campeona del medallero general .

Los jóvenes atletas panameños finalizaron en el primer lugar tras conquistar un total de 182 medallas : 72 de oro, 46 de plata y 64 de bronce .

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El resultado permitió a Panamá quedarse con la cima del medallero y cerrar una destacada participación en la competencia regional.

¿Cuántas medallas ganó Panamá en CODICADER 2026?

La delegación de Panamá tuvo una destacada participación y se proclamó campeón de los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos (CODICADER 2026), conquistando el primer lugar del medallero.



Del total de preseas obtenidas por los atletas panameños 72 medallas son de oro,… pic.twitter.com/qWmtwiKHj5 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 13, 2026

La delegación panameña obtuvo:

72 medallas de oro

46 medallas de plata

64 medallas de bronce

Total: 182 medallas

El Comité Olímpico de Panamá felicitó a los jóvenes deportistas, entrenadores, delegados y a todas las personas que contribuyeron a este resultado.

“Felicitamos a cada uno de nuestros jóvenes atletas, entrenadores, delegados y a todos los que hicieron posible este gran resultado para Panamá. Estos triunfos reflejan talento, disciplina, sacrificio y pasión. El futuro del deporte panameño está en buenas manos”, destacó la organización.

La actuación de los estudiantes panameños permitió a Panamá conquistar el primer lugar del medallero de los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026.