¡Orgullo nacional! Panamá es campeón de CODICADER 2026: conquistó 72 medallas de oro

La delegación de Panamá tuvo una destacada participación en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026, al proclamarse campeona del medallero general.
El resultado permitió a Panamá quedarse con la cima del medallero y cerrar una destacada participación en la competencia regional.
¿Cuántas medallas ganó Panamá en CODICADER 2026?
La delegación panameña obtuvo:
- 72 medallas de oro
- 46 medallas de plata
- 64 medallas de bronce
Total: 182 medallas
El Comité Olímpico de Panamá felicitó a los jóvenes deportistas, entrenadores, delegados y a todas las personas que contribuyeron a este resultado.
“Felicitamos a cada uno de nuestros jóvenes atletas, entrenadores, delegados y a todos los que hicieron posible este gran resultado para Panamá. Estos triunfos reflejan talento, disciplina, sacrificio y pasión. El futuro del deporte panameño está en buenas manos”, destacó la organización.
La actuación de los estudiantes panameños permitió a Panamá conquistar el primer lugar del medallero de los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026.