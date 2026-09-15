Ley 226: estos son los puntos que discutirán hoy jubilados, empresarios y Gobierno

El futuro de los descuentos y beneficios para los jubilados y pensionados vuelve a estar sobre la mesa este martes 15 de septiembre, cuando representantes de los adultos mayores, empresarios y el Gobierno se reúnan nuevamente para analizar alternativas al Proyecto de Ley 226 .

El encuentro fue acordado por el presidente José Raúl Mulino luego de una primera reunión con representantes de los jubilados y del sector privado, en la que las partes acordaron establecer un mecanismo de diálogo para buscar una propuesta que tome en cuenta las necesidades de los jubilados de menores recursos y la realidad económica de los comercios.

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¿Qué se discutirá sobre la Ley 226?

Uno de los principales objetivos de la reunión será analizar alternativas viables para aplicar los beneficios contemplados en el proyecto, especialmente aquellos relacionados con los descuentos para jubilados y pensionados.

El presidente de la República, @JoseRaulMulino, se reunió este miércoles 9 de septiembre con jubilados y representantes del sector privado, para analizar el proyecto de Ley 226 que amplía los beneficios a jubilados, y se acordó otra reunión la próxima semana para buscar… pic.twitter.com/E4KbB0TzlW — Telemetro Reporta (@TReporta) September 10, 2026

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que durante el primer encuentro el mandatario escuchó las posiciones de los diferentes sectores y que ya fueron identificados consensos sobre varios artículos del proyecto.

“El presidente escuchó a cada uno de los participantes de la reunión”, indicó Orillac durante una conferencia de prensa.

Ahora, esos puntos de coincidencia deberán ser revisados junto con las propuestas de los sectores que participan en la mesa de diálogo.

¿Qué pasará con la Ley 226?

El Proyecto de Ley 226, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional y ahora se encuentra en manos del Ejecutivo.

La discusión actual busca encontrar una fórmula que permita atender las necesidades de los jubilados y pensionados, pero considerando también el impacto que las nuevas disposiciones tendrían sobre comercios, farmacias y otros establecimientos.

Por ello, el resultado de las conversaciones será tomado en cuenta para la decisión que deberá adoptar el presidente Mulino sobre la sanción o el veto del proyecto. El propio Gobierno ha señalado que los consensos alcanzados en estas reuniones servirán como referencia para esa decisión.

El nuevo encuentro buscará avanzar sobre los puntos que ya fueron identificados como consensos y revisar las diferencias que todavía permanecen entre los sectores.

Por ahora, no existe una decisión definitiva sobre la Ley 226. El proyecto continúa en análisis mientras Gobierno, jubilados y empresarios buscan una alternativa antes de que el Ejecutivo determine si lo sanciona o lo veta.