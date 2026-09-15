Ley 226: ¿qué se discutirá hoy entre Mulino, jubilados y empresarios?

Jubilados y empresarios se reúnen este martes para analizar alternativas al Proyecto de Ley 226

El futuro de los beneficios y descuentos para los jubilados y pensionados estará nuevamente sobre la mesa este martes 15 de septiembre, cuando el presidente José Raúl Mulino se reúna con representantes de los jubilados y del sector privado para continuar el diálogo sobre el Proyecto de Ley 226 .

El encuentro busca avanzar en alternativas que permitan mejorar los beneficios de los adultos mayores, especialmente de aquellos con menores ingresos, sin afectar la viabilidad económica de los comercios y empresas que deben aplicar los descuentos.

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La reunión forma parte del mecanismo de diálogo acordado entre el Gobierno, los jubilados y el sector privado después del primer encuentro realizado en el Palacio de las Garzas. Las partes buscan alcanzar consensos antes de que el Ejecutivo tome una decisión sobre la sanción o el veto del proyecto.

¿Qué se discutirá sobre la Ley 226?

Uno de los principales puntos será la búsqueda de alternativas financieras que permitan mejorar los beneficios de los jubilados, tomando en cuenta las necesidades de quienes reciben pensiones más bajas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por Felipe Chapman, ha planteado distintas posibilidades que serán analizadas durante esta nueva jornada de conversaciones.

"Si tú le pones 50 dólares en el bolsillo a cada jubilado que gana 300 dólares o menos, estás hablando 50 millones de dólares al año a ese grupo", manifestó el economista Francisco Bustamante, quien sugirió un aumento al 8% en el Itbms. pic.twitter.com/YgrtOVIm13 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 13, 2026

El dirigente de los jubilados Guillermo Cortés manifestó su optimismo ante la reunión y señaló que existe expectativa de alcanzar una definición que resulte favorable para los adultos mayores.

“Escuché al ministro (Felipe) Chapman presentando algunas posibles alternativas a la reunión del martes y él está optimista, nosotros también”, manifestó Cortés. “Escuché al ministro (Felipe) Chapman presentando algunas posibles alternativas a la reunión del martes y él está optimista, nosotros también”, manifestó Cortés.

El dirigente agregó que esperan que del encuentro pueda surgir una alternativa definitiva que beneficie a los jubilados.

¿Qué papel tendrán los empresarios?

El sector privado también participa en las conversaciones, debido a que el Proyecto de Ley 226 contempla modificaciones relacionadas con los descuentos que reciben los jubilados y pensionados.

Los empresarios han planteado la necesidad de encontrar un equilibrio entre el beneficio para los adultos mayores y la capacidad económica de los establecimientos que deben otorgar las rebajas.

En el primer encuentro, representantes del Gobierno, jubilados y sector privado identificaron puntos de coincidencia en varios artículos del proyecto, que ahora serán analizados para buscar una fórmula consensuada.

¿Qué puede pasar con el Proyecto de Ley 226?

El proyecto fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional y ahora el Ejecutivo debe definir si procede con su sanción o si aplica un veto parcial o total.

Por ello, las conversaciones de este martes cobran especial importancia, ya que las propuestas que surjan de la mesa podrían servir como referencia para la decisión final del Ejecutivo.

El objetivo planteado por las partes es encontrar una alternativa que permita proteger el bolsillo de los jubilados, especialmente de quienes cuentan con menores ingresos, y al mismo tiempo considerar la realidad económica de los comercios y empresas.

Jubilados esperan una definición

Los jubilados han insistido en la necesidad de mejorar las condiciones económicas de los adultos mayores y mantienen la expectativa de que el diálogo permita concretar una solución.

Para este sector, uno de los principales objetivos es lograr que cualquier modificación garantice mejores beneficios para quienes dependen de pensiones más bajas.

La reunión de este martes será, por tanto, un nuevo paso en la discusión de la Ley 226, mientras los jubilados, empresarios y el Gobierno buscan alcanzar un punto de consenso antes de que el presidente Mulino tome una decisión sobre el proyecto.