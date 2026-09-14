¡Todo listo! Feria de Empleo 2.0 en Atlapa: más de 11,000 vacantes estarán disponibles este martes

La Alcaldía de Panamá anunció que todo está listo para la edición presencial de la feria de empleo Empleo 2.0 Powered by Konzerta, que se llevará a cabo este martes 15 y miércoles 16 de septiembre en el Centro de Convenciones Atlapa, en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Para participar en la jornada laboral, las personas interesadas deben seguir este procedimiento:
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Registro en línea: Ingresar al portal oficial vacantes.mupa.gob.pa y completar el formulario de inscripción.
Asignación de turno: Revisar la confirmación recibida tras el registro, la cual detallará el bloque horario asignado para el ingreso presencial.
Los turnos de atención presencial están distribuidos en cuatro franjas horarias: de 8:00 a. m. a 10:00 a. m., de 10:00 a. m. a 12:00 p. m., de 12:00 p. m. a 2:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.