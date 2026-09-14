¡Todo listo! Feria de Empleo 2.0 en Atlapa: más de 11,000 vacantes estarán disponibles este martes

Feria de Empleo 2.0 en Atlapa. Alcaldía de Panamá

Por Ana Canto La Alcaldía de Panamá anunció que todo está listo para la edición presencial de la feria de empleo Empleo 2.0 Powered by Konzerta, que se llevará a cabo este martes 15 y miércoles 16 de septiembre en el Centro de Convenciones Atlapa, en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

El evento cuenta con la participación de más de 130 empresas y una oferta de 11,000 vacantes gestionadas mediante la plataforma del municipio.

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