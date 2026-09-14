Colegio Médico plantea medidas para garantizar médicos en el interior y zonas de difícil acceso

El Colegio Médico de Panamá emitió un pronunciamiento sobre las necesidades planteadas por las autoridades de salud para cubrir plazas médicas en el sistema público, especialmente en el interior del país y en zonas de difícil acceso.
Para lograr una distribución equitativa y retener al personal de salud en las regiones del interior, la organización propuso atender las siguientes prioridades:
- Insumos y tecnología: Garantizar el equipamiento técnico y los insumos necesarios para el ejercicio profesional.
- Condiciones de permanencia: Ofrecer incentivos y garantías para que los médicos puedan desarrollar un proyecto de vida familiar en las comunidades asignadas.
- Incentivo al arraigo: Ampliar la formación de estudiantes originarios del interior del país para aprovechar el vínculo con sus lugares de origen.