Colegio Médico plantea medidas para garantizar médicos en el interior y zonas de difícil acceso

Colegio Médico plantea medidas para garantizar médicos en el interior.

Por Ana Canto El Colegio Médico de Panamá emitió un pronunciamiento sobre las necesidades planteadas por las autoridades de salud para cubrir plazas médicas en el sistema público, especialmente en el interior del país y en zonas de difícil acceso.

La presidenta del gremio, Raquel Gutiérrez, señaló que las universidades panameñas forman un volumen adecuado de profesionales, pero advirtió que es indispensable establecer una política nacional de recurso humano para garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud.

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Para lograr una distribución equitativa y retener al personal de salud en las regiones del interior, la organización propuso atender las siguientes prioridades: Insumos y tecnología: Garantizar el equipamiento técnico y los insumos necesarios para el ejercicio profesional.

Garantizar el equipamiento técnico y los insumos necesarios para el ejercicio profesional. Condiciones de permanencia: Ofrecer incentivos y garantías para que los médicos puedan desarrollar un proyecto de vida familiar en las comunidades asignadas.

Ofrecer incentivos y garantías para que los médicos puedan desarrollar un proyecto de vida familiar en las comunidades asignadas. Incentivo al arraigo: Ampliar la formación de estudiantes originarios del interior del país para aprovechar el vínculo con sus lugares de origen. El Colegio Médico de Panamá se pronunció este lunes con respecto a la necesidad expresada por autoridades para cubrir plazas de médicos en el sistema público de salud, principalmente en el interior del país y regiones apartadas.



La Dra. Raquel Gutiérrez, presidenta del colegio,… pic.twitter.com/8jBPlKrpSR — Telemetro Reporta (@TReporta) September 14, 2026