Gimnasia Deportes -  14 de septiembre de 2026 - 16:21

Gimnasia de Panamá gana medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El Comité Olímpico de Panamá (COP) informó que la delegación panameña de gimnasia obtuvo la medalla de bronce en los juegos Santa Fe 2026.

Gimnasia de Panamá gana medalla de bronce en los Juegos Suramericanos.

Gimnasia de Panamá gana medalla de bronce en los Juegos Suramericanos.

COP
Ana Canto
Por Ana Canto

La delegación panameña de gimnasia obtuvo la medalla de bronce en la competencia por equipos de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El conjunto nacional estuvo integrado por Hillary Heron, Ana Gabriela Gutiérrez, Ana Lucía Beitía, Alyiah Lide De León y Tatiana Tapia.

Con una puntuación final de 198,538 unidades, las atletas panameñas se ubicaron en el tercer lugar del podio, superadas únicamente por las representaciones de Argentina (208,706) y Brasil (206,188). El Comité Olímpico de Panamá (COP) destacó que este triunfo constituye la primera presea para la representación nacional en el certamen sudamericano.

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