Gimnasia de Panamá gana medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La delegación panameña de gimnasia obtuvo la medalla de bronce en la competencia por equipos de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El conjunto nacional estuvo integrado por Hillary Heron, Ana Gabriela Gutiérrez, Ana Lucía Beitía, Alyiah Lide De León y Tatiana Tapia.
¡Ganan el tercer puesto! La gimnasia panameña sigue dejando el nombre de Panamá en lo más alto del deporte, esta vez con el elenco conformado por Hillary Heron, Ana Gabriela Gutiérrez, Ana Lucía Beitía, Alyiah Lide De León y Tatiana Tapia, quienes obtuvieron la medalla de… pic.twitter.com/pDWsMV5rVt— Telemetro Reporta (@TReporta) September 14, 2026