MICI busca atraer inversión española durante visita oficial de Julio Moltó a Madrid

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, sostuvo una reunión en Madrid con el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, con quien intercambió experiencias relacionadas con la inversión.
Julio Moltó aborda inversiones entre Panamá y España en Madrid
Durante su visita a España, Moltó también sostuvo acercamientos con Erick Butcher y con el ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, para abordar oportunidades de cooperación e inversión.
Los encuentros forman parte de la agenda desarrollada por el titular del MICI en Madrid, enfocada en el intercambio de experiencias y en la identificación de oportunidades que puedan fortalecer las relaciones económicas entre Panamá y España.