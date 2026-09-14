MICI busca atraer inversión española durante visita oficial de Julio Moltó a Madrid

El ministro de Comercio e Industrias (MICI) , Julio Moltó, sostuvo una reunión en Madrid con el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, con quien intercambió experiencias relacionadas con la inversión.

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Julio Moltó aborda inversiones entre Panamá y España en Madrid

El ministro del @MICIPMA, Julio Moltó, @moltojulio, sostuvo una reunión en Madrid con el alcalde José Luis Martínez-Almeida, para intercambiar experiencias sobre inversión.

Su visita incluyó acercamientos con Erick Butcher y el ministro de Economía, Comercio de España, Carlos… pic.twitter.com/2FBAfOMSFH — Telemetro Reporta (@TReporta) September 14, 2026

Durante su visita a España, Moltó también sostuvo acercamientos con Erick Butcher y con el ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, para abordar oportunidades de cooperación e inversión.

Los encuentros forman parte de la agenda desarrollada por el titular del MICI en Madrid, enfocada en el intercambio de experiencias y en la identificación de oportunidades que puedan fortalecer las relaciones económicas entre Panamá y España.