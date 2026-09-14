Chiriquí: investigan si muerte de un hombre bajo un puente fue accidental o un homicidio

Las autoridades de la provincia de Chiriquí iniciaron una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre debajo del puente sobre el río Chico, en el distrito de Alanje, punto donde además se registró la caída de un árbol de gran magnitud.

El Ministerio Público realiza las sumarias para determinar si el hecho corresponde a un accidente o a un homicidio, luego de recibir información preliminar sobre una persona que presuntamente se habría lanzado al cauce.

Le podría interesar: Lluvias y tormentas: SINAPROC mantiene aviso de prevención hasta el viernes 11 de septiembre

El levantamiento del cadáver se efectuó la noche del domingo por parte de peritos de la fiscalía, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Panamá y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).