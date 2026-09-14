Panamá Nacionales -  14 de septiembre de 2026 - 11:58

Embalse de Río Indio: Canal de Panamá revela detalles del proyecto de $1,500 millones

Desde mayo de 2025, el Canal de Panamá mantiene un proceso de diálogo para acordar el plan de reasentamiento de pobladores de Río Indio.

Proyecto de embalse de Río Indio del Canal de Panamá. 

Proyecto de embalse de Río Indio del Canal de Panamá. 

ACP/ASAMBLEATV
Ana Canto
Por Ana Canto

La administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, sustentó el presupuesto de la vía interoceánica para la vigencia fiscal 2026-2027 y ofreció detalles sobre el proyecto del embalse en Río Indio.

Las especificaciones técnicas y los avances del proyecto comprenden los siguientes aspectos clave:

  • Inversión y dimensiones: La obra contempla una inversión de 1,500 millones de dólares e incluye la construcción de un túnel de 8,7 kilómetros de largo para trasvasar agua por gravedad desde el nuevo lago hacia el lago Gatún.

  • Generación de empleo e impacto: La fase de construcción está proyectada para un periodo de cuatro años y generará aproximadamente 2,700 empleos directos.

  • Seguridad hídrica: La iniciativa garantizará el suministro de agua potable durante los próximos 50 años para más de dos millones de personas.

  • Infraestructura vial: Actualmente se avanza en los estudios técnicos conceptuales e investigaciones geotécnicas, además de la construcción de aproximadamente 27 kilómetros de nuevas carreteras en la cuenca, en beneficio de 8,700 residentes de Río Indio.

  • Proceso de reasentamiento y diálogo: Desde mayo de 2025, la administración del Canal mantiene un proceso de diálogo para acordar el plan de compensación y reasentamiento de las comunidades censadas. A mayo del presente año, el 70 % de las familias ha participado en reuniones individuales o comunitarias.

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