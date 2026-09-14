Embalse de Río Indio: Canal de Panamá revela detalles del proyecto de $1,500 millones

La administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, sustentó el presupuesto de la vía interoceánica para la vigencia fiscal 2026-2027 y ofreció detalles sobre el proyecto del embalse en Río Indio.
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Inversión y dimensiones: La obra contempla una inversión de 1,500 millones de dólares e incluye la construcción de un túnel de 8,7 kilómetros de largo para trasvasar agua por gravedad desde el nuevo lago hacia el lago Gatún.
Generación de empleo e impacto: La fase de construcción está proyectada para un periodo de cuatro años y generará aproximadamente 2,700 empleos directos.
Seguridad hídrica: La iniciativa garantizará el suministro de agua potable durante los próximos 50 años para más de dos millones de personas.
Infraestructura vial: Actualmente se avanza en los estudios técnicos conceptuales e investigaciones geotécnicas, además de la construcción de aproximadamente 27 kilómetros de nuevas carreteras en la cuenca, en beneficio de 8,700 residentes de Río Indio.
Proceso de reasentamiento y diálogo: Desde mayo de 2025, la administración del Canal mantiene un proceso de diálogo para acordar el plan de compensación y reasentamiento de las comunidades censadas. A mayo del presente año, el 70 % de las familias ha participado en reuniones individuales o comunitarias.