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Ilya Espino de Marotta identifica los retos de administrar el Canal de Panamá

La nueva administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta brindó una entrevista en exclusiva con Hugo Famanía, donde enumeró los principales desafíos de su gestión, plan de trabajo y visión de su administración. Aprovechó para explicar el avance de las conversaciones sobre el proyecto de Río Indio, reasentamiento de la población, y la necesidad de agua para garantizar el funcionamiento de la vía interoceánica. También habló de otros futuros proyectos y la importancia de la formación de mano de obra.