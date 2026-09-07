Contralor Anel Flores defiende auditorías en juntas comunales: "No son un capricho"

El contralor general, Anel Flores, manifestó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que las auditorías "no son un capricho". Explicó que muchas de las revisiones realizadas en las juntas comunales buscaban aplicar correcciones, pero advirtió que las inconsistencias sin sustento deberán ser aclaradas ante el Ministerio Público.
Asimismo, reiteró que los expedientes cuyos resultados no resulten justificables serán remitidos a las autoridades correspondientes para el inicio de los procesos judiciales.