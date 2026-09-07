Panamá Nacionales -  7 de septiembre de 2026 - 14:35

Contralor Anel Flores defiende auditorías en juntas comunales: "No son un capricho"

El contralor general manifestó en la Asamblea Nacional que las revisiones realizadas en las juntas comunales buscaban aplicar correcciones.

Contralor general Anel Flores. 

Contralor general Anel Flores. 

Ana Canto
Por Ana Canto

El contralor general, Anel Flores, manifestó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que las auditorías "no son un capricho". Explicó que muchas de las revisiones realizadas en las juntas comunales buscaban aplicar correcciones, pero advirtió que las inconsistencias sin sustento deberán ser aclaradas ante el Ministerio Público.

"La gran mayoría son correcciones que se pudo constatar de que no hubo dolo y de que no hubo una lesión (...) Las auditorías no son un capricho y se van a hacer dentro de lo que marca la ley", manifestó el contralor.

Asimismo, reiteró que los expedientes cuyos resultados no resulten justificables serán remitidos a las autoridades correspondientes para el inicio de los procesos judiciales.

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