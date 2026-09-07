Retiran árbol caído y restablecen el tránsito cerca del puente de Veladero, en Gualaca

Bomberos de Gualaca retiraron un árbol caído antes del puente de Veladero

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Gualaca realizaron la remoción de un árbol que cayó sobre la vía antes del puente de Veladero, logrando despejar el área y restablecer el tránsito.

La situación fue atendida por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), quienes retiraron el árbol que obstaculizaba la circulación vehicular. Tras los trabajos de remoción, la vía quedó nuevamente habilitada para los conductores.

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Bomberos piden conducir con precaución tras caída de árbol

Unidades del Cuerpo de Bomberos (@BCBRP) de Gualaca realizaron la remoción de un árbol caído antes del puente de Veladero, despejando la vía y restableciendo el tránsito.



Se hace un llamado a conducir con precaución. pic.twitter.com/WunOLCNi8J — Telemetro Reporta (@TReporta) September 7, 2026

Aunque el tránsito fue restablecido, el Cuerpo de Bomberos hizo un llamado a los conductores a mantener la precaución al circular por el sector.

Se recomienda reducir la velocidad y estar atentos a las condiciones de la vía, especialmente ante posibles nuevos obstáculos o situaciones derivadas de las condiciones climáticas.

La emergencia fue atendida por las unidades de Bomberos de Gualaca, quienes trabajaron para despejar la carretera y permitir nuevamente el paso vehicular.