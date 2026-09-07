Retiran árbol caído y restablecen el tránsito cerca del puente de Veladero, en Gualaca

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Gualaca realizaron la remoción de un árbol que cayó sobre la vía antes del puente de Veladero, logrando despejar el área y restablecer el tránsito.
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Bomberos piden conducir con precaución tras caída de árbol
Aunque el tránsito fue restablecido, el Cuerpo de Bomberos hizo un llamado a los conductores a mantener la precaución al circular por el sector.
Se recomienda reducir la velocidad y estar atentos a las condiciones de la vía, especialmente ante posibles nuevos obstáculos o situaciones derivadas de las condiciones climáticas.
La emergencia fue atendida por las unidades de Bomberos de Gualaca, quienes trabajaron para despejar la carretera y permitir nuevamente el paso vehicular.