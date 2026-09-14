Becas IFARHU 2026: esta es la fecha límite para entregar el boletín y evitar la cancelación

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó a los estudiantes con becas vigentes y nuevas del Concurso General de Becas de Excelencia, así como a los beneficiarios de apoyo económico por discapacidad, que deben entregar el boletín correspondiente al segundo trimestre de 2026.

La entidad informó que este documento debe presentarse hasta el 14 de octubre de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., en las sedes regionales correspondientes.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Pagos del MIDES continúan esta semana: estos son los beneficiarios que cobrarán

¿Qué deben presentar los beneficiarios del IFARHU?

El boletín del segundo trimestre debe ser presentado en alguna de las siguientes modalidades:

Documento original con sello , o

, o Copia con sello fresco.

El @IFARHU recordó a los estudiantes con becas vigentes y nuevas del concurso de excelencia, y de apoyo económico de discapacidad, que deben entregar el boletín del segundo trimestre 2026.



El boletín debe ser original con sello o copia con sello fresco y la volante que certifica… pic.twitter.com/mQ1uuuCuu9 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 14, 2026

Además, los estudiantes deberán presentar la volante que certifica la entrega del boletín correspondiente al primer trimestre de 2026.

¿Qué pasa si no entregan el boletín?

El IFARHU recordó que la entrega de este documento es un requisito para mantener el beneficio.

La institución advirtió que no entregar el boletín dentro del período establecido es causal de cancelación del beneficio.

Por ello, los estudiantes y acudientes deben realizar la gestión antes del 14 de octubre de 2026, en la sede regional del IFARHU que les corresponda.