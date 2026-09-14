Alcaldía de Panamá inicia entrega de placas y calcomanías 2026: conoce los requisitos

La Alcaldía de Panamá, @Panamaalcaldia, informó que ya se puede retirar la placa y calcomanía del 2026 para vehículos y motos con registros correspondientes a los meses de enero a mayo.



Los propietarios deben presentar su cédula o pasaporte, y en caso de no ser el dueño, llevar… pic.twitter.com/ot2jy2k8lq