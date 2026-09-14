Panamá Nacionales -  14 de septiembre de 2026 - 17:10

Alcaldía de Panamá inicia entrega de placas y calcomanías 2026: conoce los requisitos

El retiro se efectúa en los centros de entrega de placas o en las agencias de atención a contribuyentes de la Alcaldía de Panamá.

Alcaldía de Panamá entrega de placas y calcomanías.

Alcaldía de Panamá entrega de placas y calcomanías.

Mupa
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá informó que inició el proceso de retiro de placas y calcomanías correspondientes a los meses de enero a mayo de 2026, tanto para automóviles como para motocicletas.

Para completar el trámite, los contribuyentes deben cumplir con los siguientes requisitos y procedimientos:

  • Requisitos para la retirada: Presentar la cédula de identidad personal o pasaporte. En caso de enviar a un tercero, se debe adjuntar una carta de autorización firmada junto con la copia de la identificación del propietario.

  • Condiciones previas: Mantener el pago de la tasa de circulación al día, contar con el paz y salvo municipal y presentar la certificación del revisado vehicular vigente.

  • Puntos de atención: El retiro se efectúa en los centros de entrega de placas o en las agencias de atención a contribuyentes del municipio.

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