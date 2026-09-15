PASE-U 2026: ¿quiénes reciben tarjeta por el IFARHU este martes 15 de septiembre?

La entrega de las tarjetas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) continúa este martes 15 de septiembre en el distrito de San Miguelito, donde padres de familia acudieron desde horas de la madrugada al Centro Comercial Los Andes Mall para retirar el beneficio correspondiente a sus hijos.

Por segundo día consecutivo se registran largas filas en los alrededores del centro comercial, debido a la cantidad de padres y acudientes que participan en la jornada organizada por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

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¿Quiénes reciben la tarjeta PASE-U este martes?

Por segundo día consecutivo se registran largas filas de padres de familia para retirar las tarjetas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U), en el Centro Comercial Los Andes Mall. pic.twitter.com/aC8mMigHGx — Telemetro Reporta (@TReporta) September 15, 2026

Este martes 15 de septiembre serán atendidos estudiantes correspondientes a 26 centros educativos del distrito de San Miguelito.

La jornada de entrega de tarjetas está programada hasta las 12:00 del mediodía, de acuerdo con la información suministrada sobre el operativo.

Para facilitar el proceso, parte de los estacionamientos de Los Andes Mall está siendo utilizada para agilizar el trámite y atender a los padres de familia que acuden a retirar las tarjetas.

Largas filas desde la madrugada

Desde las primeras horas de este martes, cientos de padres y acudientes llegaron al Centro Comercial Los Andes Mall para participar en la jornada de entrega.

Las largas filas se mantienen por segundo día consecutivo, mientras el IFARHU continúa con el proceso correspondiente al PASE-U.

Ante la afluencia de personas, se han habilitado espacios del estacionamiento para facilitar la atención y agilizar el proceso de entrega.

¿Hasta qué hora será la entrega?

La jornada de este martes para los centros educativos programados en San Miguelito se extenderá hasta las 12:00 p.m.

Los padres de familia y acudientes deben tomar en cuenta el horario establecido para la entrega de las tarjetas y seguir las indicaciones del personal encargado del operativo.

La entrega forma parte del proceso que desarrolla el IFARHU para facilitar el acceso de los beneficiarios del PASE-U al pago correspondiente mediante las tarjetas habilitadas.