Calendario escolar 2026: días libres del tercer trimestre

Calendario escolar 2026: lista de días libres. MEDUCA

Por Ana Canto De acuerdo con el calendario escolar de 2026, los estudiantes de centros educativos oficiales y particulares contarán con siete días libres oficiales a partir de noviembre con motivo de las Fiestas Patrias, correspondientes al tercer trimestre lectivo.

El periodo escolar inició el lunes 14 de septiembre y culminará el viernes 11 de diciembre de 2026.

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