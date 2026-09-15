De acuerdo con el calendario escolar de 2026, los estudiantes de centros educativos oficiales y particulares contarán con siete días libres oficiales a partir de noviembre con motivo de las Fiestas Patrias, correspondientes al tercer trimestre lectivo.
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Calendario escolar 2026: días libres del tercer trimestre
- Lunes 2 de noviembre: Día de los Difuntos
- Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia
- Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios
- Jueves 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá y Colombia
- Martes 10 de noviembre: Grito de Independencia de España
- Martes 8 de diciembre: Día de las Madres
El Día de la Independencia de Panamá de España se conmemora el sábado 28 de noviembre, por lo que coincide con el fin de semana.