Mayer Mizrachi: "Son más de 10,000 plazas" disponibles en la feria de empleo de esta semana

Alcalde Mayer Mizrachi se refiere a la feria de empleo en Atlapa.

La Alcaldía de Panamá lleva a cabo una feria de empleo presencial este martes 15 y miércoles 16 de septiembre en el Centro de Convenciones Atlapa, con una oferta de más de 10,000 vacantes, según informó el alcalde Mayer Mizrachi .

Para participar en la jornada laboral, los aspirantes deben seguir este procedimiento:

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Registro en línea: Ingresar al sitio web vacantes.mupa.gob.pa antes de asistir al recinto.

Ingresar al sitio web antes de asistir al recinto. Asignación de turno: Verificar la confirmación enviada por la plataforma, en la que se detallará el bloque horario asignado para entrevistarse con las empresas participantes.

El evento presencial se desarrolla en cuatro franjas horarias: de 8:00 a. m. a 10:00 a. m., de 10:00 a. m. a 12:00 p. m., de 12:00 p. m. a 2:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Mizrachi destacó la asistencia de jóvenes procedentes del interior del país y precisó que varias de las compañías participantes ofrecen vacantes en sus agencias regionales.

Asimismo, la feria mantendrá una modalidad virtual durante el resto de la semana a través del portal konzerta.com para que los ciudadanos puedan postularse a plazas adicionales.