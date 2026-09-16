Ruta Colonial Transístmica: presentan proyecto de ley para reforzar su protección

Los ministerios de Cultura y Ambiente presentaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca fortalecer la protección y gestión de la Ruta Colonial Transístmica de Panamá , declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2025.

La iniciativa fue presentada y sustentada por la ministra de Cultura, Maruja Herrera, y plantea una mayor coordinación entre las instituciones responsables de la conservación de este patrimonio histórico.

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De acuerdo con la Asamblea Nacional, el proyecto contempla un Plan de Manejo y Gestión de la Ruta Colonial Transístmica, además de acciones relacionadas con las ruinas de la Capilla de la Palangana.

¿Qué busca el proyecto de ley?

Los ministerios de Cultura y Ambiente presentaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley para fortalecer la protección de la Ruta Colonial Transístmica de Panamá, con base en criterios técnicos, científicos y administrativos.



Esta ruta, cuya primera fase fue… pic.twitter.com/IMRIb5QLmt — Telemetro Reporta (@TReporta) September 16, 2026

Uno de los principales objetivos de la propuesta es que las intervenciones que se realicen en los distintos componentes de la Ruta Colonial Transístmica respondan a una visión común de conservación histórica, con criterios técnicos, científicos y administrativos.

La iniciativa también contempla avanzar en la delimitación legal de sectores que todavía requieren definición, mediante estudios técnicos y científicos que permitan establecer con precisión sus polígonos y coordenadas geográficas.

Entre estos puntos se encuentran el Camino Real y las Ruinas de la Capilla de la Palangana, según explicó el Ministerio de Cultura.

La propuesta busca así fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de proteger tanto los valores culturales como los ambientales asociados a esta ruta histórica.

¿Qué lugares forman parte de la Ruta Colonial Transístmica?

La Ruta Colonial Transístmica de Panamá es un conjunto de sitios históricos y arqueológicos vinculados al antiguo corredor que atravesaba el istmo y permitía conectar el mar Caribe con el océano Pacífico.

La UNESCO inscribió esta propiedad en la Lista del Patrimonio Mundial en 2025. La denominación comprende seis componentes: el Castillo de San Lorenzo, tres secciones del Camino de Cruces, el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo y el Distrito Histórico de Panamá, conocido como Casco Antiguo.

Desde el siglo XVI, el istmo de Panamá adquirió importancia estratégica para el traslado de mercancías y personas entre Europa y las colonias españolas en América, así como hacia Filipinas y las Islas Canarias.

La UNESCO destaca que la ruta constituye un testimonio de ese tránsito por el istmo y de las vías, ciudades históricas, sitios arqueológicos y fortificaciones que permitieron conectar ambos océanos.

Panamá busca reforzar la conservación del patrimonio

La inscripción como Patrimonio Mundial implica compromisos de protección y gestión de la propiedad. La UNESCO señala que diferentes instituciones nacionales y locales, principalmente los ministerios de Cultura y Ambiente, participan en la planificación y coordinación de acciones relacionadas con la ruta.

El proyecto presentado ante la Asamblea Nacional busca fortalecer precisamente esa coordinación y establecer herramientas que permitan avanzar en la protección y delimitación de los sectores que todavía requieren definición.

La iniciativa deberá continuar ahora con el trámite legislativo correspondiente en la Asamblea Nacional.