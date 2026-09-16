AIG formaliza contrato millonario por servicios de tecnología al SPA

El Consejo de Gabinete aprobó la resolución de Gabinete N. 109-26, que autoriza a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), a formalizar mediante procedimiento excepcional un contrato con inversiones tecnológicas de América, S. A.
La contratación corresponde al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Por un monto de 3,904,740.30, incluido el ITBMS.
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¿Qué destaca la resolución 109-26?
Según la resolución, los servicios se mantuvieron durante 2025 para garantizar la operatividad del SPA, por lo que ahora se busca formalizar el contrato y cancelar los servicios con recursos del presupuesto 2026.
La empresa fue seleccionada mediante procedimiento excepcional debido a que, según el documento, es el único representante local autorizado de la plataforma TEMIX EBS.