AIG formaliza contrato millonario por servicios de tecnología al SPA

El Consejo de Gabinete aprobó la resolución de Gabinete N. 109-26, que autoriza a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), a formalizar mediante procedimiento excepcional un contrato con inversiones tecnológicas de América, S. A.

El acuerdo contempla mesa de ayuda, optimización de la base de datos, mejoras a la plataforma del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la República de Panamá.

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La contratación corresponde al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Por un monto de 3,904,740.30, incluido el ITBMS.

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Sistema Penal Acusatorio (SPA). TReporta

¿Qué destaca la resolución 109-26?

Según la resolución, los servicios se mantuvieron durante 2025 para garantizar la operatividad del SPA, por lo que ahora se busca formalizar el contrato y cancelar los servicios con recursos del presupuesto 2026.

La empresa fue seleccionada mediante procedimiento excepcional debido a que, según el documento, es el único representante local autorizado de la plataforma TEMIX EBS.