Panamá Nacionales -  16 de septiembre de 2026 - 11:24

Gabinete aprueba modernizar el régimen de Asociación Público-Privada

El proceso según el Gabinete, busca agilizar el desarrollo de infraestructuras y servicios mediante alianzas entre el estado y empresas privadas.

Consejo de Gabinete

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 34-26, que modifica la ley 93 del 19 de septiembre del 2019. Que establece el régimen de Asociación Público y Privado (APP).

La propuesta busca ampliar el desarrollo de obras mediante esta modalidad y, a la vez incentivar la inversión privada generando empleos y el desarrollo social.

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Gabinete busca simplificar trámites dentro del régimen APP

Según la exposición de motivos después de más de seis años de vigencia la ley se identificaron etapas y tramites que podría simplificarse para hacer más eficiente el proceso sin eliminar los controles y garantías establecidas.

Con la reforma también se plantea agilizar las fases de preparación, estructuración y licitación de los proyectos, además de fortalecer la participación del sector privado y promover mayor competencia.

Finalmente, en la discusión participaron representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

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