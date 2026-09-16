Gabinete aprueba modernizar el régimen de Asociación Público-Privada

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 34-26, que modifica la ley 93 del 19 de septiembre del 2019. Que establece el régimen de Asociación Público y Privado (APP).

La propuesta busca ampliar el desarrollo de obras mediante esta modalidad y, a la vez incentivar la inversión privada generando empleos y el desarrollo social.

Contenido de Interés: Presidente Mulino: "De nada sirve educar hoy para tener desempleados mañana"

Gabinete busca simplificar trámites dentro del régimen APP

Durante su discurso en el marco del XVIII Foro Nacional para la Competitividad, el presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, destacó el proyecto aprobado el martes por el Consejo de Gabinete para modernizar el régimen de Asociación Público-Privada (APP), y que será próximamente… pic.twitter.com/KpVsHL26f5 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 16, 2026

Según la exposición de motivos después de más de seis años de vigencia la ley se identificaron etapas y tramites que podría simplificarse para hacer más eficiente el proceso sin eliminar los controles y garantías establecidas.

Con la reforma también se plantea agilizar las fases de preparación, estructuración y licitación de los proyectos, además de fortalecer la participación del sector privado y promover mayor competencia.

Finalmente, en la discusión participaron representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).